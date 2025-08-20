Novo čudo u Kustošiji: Srušen rekordni transfer Fayea u Barcelonu! Evo gdje i za koliko odlazi mladi 'Pele'
Za mladića iz zapadne Afrike ozbiljno je zainteresiran bio i engleski premierligaš Brighton
Novi veliki transfer iz Kustošije. Rodolfo Aloko odlazi u američki Charlotte FC koji će za ovog 18-godišnjaka platiti šest milijuna dolara (5.15 mil eura).
Još jedno 'čudo iz Kustošije' odlazi za veliki iznos, a sada postavlja i novi rekord. Dosad je najveći izlazni transfer Kustošije bio onaj Mikayila Fayea koji je za pet milijuna eura otišao u Barcelonu, a sad rekord drži reprezentativac Benina.
Transfer Alokoa je potvrdio i 'twitter majstor' Fabrizio Romano koji ističe kako paket s bonusima može i preći spomenutih šest milijuna dolara te kako je za mladića iz zapadne Afrike ozbiljno zainteresiran bio i engleski premierligaš Brighton.
U klubu sa zapada Zagreba odmilja su ga zvali Pele, a u MLS-ovom klubu igrat će s hrvatskim golmanom Kristijanom Kahlinom.
