Novo čudo u Kustošiji: Srušen rekordni transfer Fayea u Barcelonu! Evo gdje i za koliko odlazi mladi 'Pele'

Za mladića iz zapadne Afrike ozbiljno je zainteresiran bio i engleski premierligaš Brighton

20.8.2025.
13:58
Novi veliki transfer iz Kustošije. Rodolfo Aloko odlazi u američki Charlotte FC koji će za ovog 18-godišnjaka platiti šest milijuna dolara (5.15 mil eura). 

Još jedno 'čudo iz Kustošije' odlazi za veliki iznos, a sada postavlja i novi rekord. Dosad je najveći izlazni transfer Kustošije bio onaj Mikayila Fayea koji je za pet milijuna eura otišao u Barcelonu, a sad rekord drži reprezentativac Benina. 

Transfer Alokoa je potvrdio i 'twitter majstor' Fabrizio Romano koji ističe kako paket s bonusima može i preći spomenutih šest milijuna dolara te kako je za mladića iz zapadne Afrike ozbiljno zainteresiran bio i engleski premierligaš Brighton. 

U klubu sa zapada Zagreba odmilja su ga zvali Pele, a u MLS-ovom klubu igrat će s hrvatskim golmanom Kristijanom Kahlinom

