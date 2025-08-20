Bivši Hajdukovac napušta klub: Slovenski reprezentativac seli se u drugu ligu

Slovenski reprezentativac Jan Mlakar nakon proljetnog perioda u Hajduku, gdje nije uspio pronaći svoju staru formu, brzo je završio posudbu i vratio u talijasnku Pisu. Prema posljednjim informacijama koje prenosi 24ur, njegova sljedeća destinacija bit će Amiens, gdje će provesti cijelu sezonu 2025/2026.

Mlakar je u Hajduk došao ovog proljeća pokušavajući vratiti svoju igru na razinu na kojoj je bio, no zbog brojnih ozljeda odigrao je tek šest utakmica za hrvatski klub. Talijanski klub Pisa odlučio je da ga trenutno ne trebaju u Serie A i poslao ga je na posudbu u Amiens.

26-godišnji Ljubljančanin također je navodno bio zainteresiran za holandski Groningen. Amiens je novu sezonu započeo uspješno, osvojivši četiri boda u dvije utakmice, a u petak će igrati protiv Annecyja, moguće i s Mlakarom u sastavu.

Slovenski internacionalac privukao je pažnju u Amiensu, gdje su istaknuli njegovu bogatu karijeru: 'Preselio se iz Domžala u Fiorentinu u vrlo ranoj dobi i debitirao u talijanskoj ligi sa samo 18 godina. Stekao je iskustvo u Venezii, osvojio domaću titulu s Mariborom te dobio priliku i u Engleskoj s Brighton & Hove Albionom. Nakon toga uslijedio je transfer između Toskane i Dalmacije.'

