Hajdukov dragulj na izlaznim vratima: Izbornik reprezentacije komentirao transfer

Transfer Nike Sigura ovog ljeta ne prestaje privlačiti pažnju, a novu epizodu donosi Kanada. Jesse Marsch, aktualni izbornik kanadske reprezentacije, za The Athletic otvoreno je komentirao situaciju u kojoj se mladi Kanađanin nalazi:

'Očajnički želi transfer. Bilo je nekog interesa iz Bundeslige i mislim da bi to bilo odlično za njega. Zanimanja ima i iz drugih zemalja. Niko u svojoj igri pokazuje nevjerojatnu fleksibilnost,' izjavio je Marsch.

Sam Sigur je u nedavnom intervjuu za The Athletic potvrdio da se nada transferu s Poljuda, možda već ovog ljeta:

'Mislim da je u najboljem interesu Hajduka da me u nekom trenutku proda. Pitanje je vremena. I mislim da sam spreman za to. Želim da transfer ima smisla. Ne želim otići u veliki klub i završiti na posudbi ili sjediti na klupi. Želim igrati,' rekao je Sigur.

Prema Transfermarktu, Sigur vrijedi četiri milijuna eura. Belgijski Anderlecht i nizozemski Utrecht bili su spremni platiti tu cifru, dok je Hajduk tražio više. Spominjala se i talijanska Atalanta. Ako do transfera dođe u bliskoj budućnosti, bit će to još jedan značajan izlazni posao za Hajduk.

