Iskrilo između zvijezda: Al-Nassr poslao poruku Benzemi nakon pobjede nad Al-Ittihadom

Ususret polufinalu Saudijskog Superkupa, bivši kapetan Real Madrida Karim Benzema, koji danas nosi dres Al-Ittihada, dao je kratak i provokativan komentar o nadolazećem okršaju s Al-Nassrom Cristiana Ronalda, izjavivši: 'Neka najbolji pobijedi', uz dodatak da je Ronaldo 'legenda'.

Prepucavanja na X-u

No, nakon što je Al-Nassr slavio u tom susretu i osigurao plasman u finale, uslijedio je odgovor — ali ne na terenu, već na društvenim mrežama. Na službenom profilu kluba objavili su poruku usmjerenu prema Benzemi, pišući:

'Postao je poznat u njegovoj sjeni. I stvarno je mislio da će danas biti najbolji!?'

عرف النجومية تحت ظِلاله 🐐

فظَن اليوم أنه سيكون الأفضل !؟ pic.twitter.com/UMX0daFSKf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 19, 2025

Benzema u međusobnom ogledu uspješniji

Iako je Benzema odigrao neke od svojih najboljih sezona upravo nakon Ronaldova odlaska iz Real Madrida 2018., jasno je da među njima i dalje postoji određeno poštovanje. Ipak, u ovom je slučaju natjecateljski duh prevladao.

Inače, otkako su Ronaldo i Benzema stigli na Bliski istok 2023., Al-Ittihad je bio uspješniji u međusobnim susretima, no ovoga puta Ronaldo i društvo preuzeli su kontrolu.

Portugalac je sada samo jednu utakmicu udaljen od svog prvog trofeja u dresu Al-Nassra. U finalu Saudijskog Superkupa njegova momčad će igrati protiv boljeg iz susreta Al-Qadisiyah – Al-Ahli, koji je na rasporedu uskoro.

Pogledajte video: Ivanušec: 'Nismo podcijenili Rijeku, ali na Rujevici idemo po pobjedu'