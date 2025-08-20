Srušen rekord star gotovo 50 godina: Brazilac prestigao legendu Shiltona!

Peter Shilton gotovo 50 godina bio je sinonim dugovječnosti u nogometu. Engleski vratar skupio je 1.390 službenih utakmica i desetljećima držao rekord.

No, od ovog tjedna više nije na vrhu. Brazilski vratar Fábio, 44-godišnji čuvar mreže Fluminensea, u ogledu s América de Calijem odigrao je 1.391. utakmicu i time postao nogometaš s najviše službenih nastupa u povijesti.

Put do rekorda gradio je kroz karijeru dugu više od dva desetljeća, 976 utakmica za Cruzeiro, 235 za Fluminense, 150 za Vasco da Gamu te 30 za União Bandeirante. Fluminense je potvrdio brojke i objavio ih kao službene.

Shilton i Fábio simboli su dugovječnosti, no Brazilac je sada samostalni rekorder svjetskog nogometa.

