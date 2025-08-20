Neočekivani problem pred SP: Livaković ostao bez mjesta u Feneru, karijera mu visi...

Dominik Livaković nalazi se pred vratima izlaza iz Fenerbahçea. Prema informacijama turskog novinara Ertana Suzguna, koje prenose tamošnji mediji, uprava istanbulskog kluba poručila je hrvatskom golmanu da do kraja prijelaznog roka pronađe novi angažman. Fenerbahçe ga je spreman pustiti čim stigne konkretna ponuda.

Livaković je u Tursku stigao iz zagrebačkog Dinama u ljeto 2023. za 6.6 milijuna eura. U početku je bio neizostavan član momčadi i ubrzo osvojio simpatije navijača. No, početkom ove godine ozlijedio je bedreni mišić i zbog toga izbivao s terena gotovo deset utakmica.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'ten kendisine kulüp bulmasını istedi. (Ertan Süzgün) pic.twitter.com/5CethneBDK — BPT Spor (@sportbpt) August 19, 2025

Nakon povratka, Jose Mourinho prednost je dao mlađem Irfanu Canu Egribayatu, a Livaković se više nije uspio vratiti među stative. U proljetnom dijelu prošle sezone branio je tek šest puta, posljednji put u svibnju.

Rezerva od početka nove sezone

Nova sezona donijela je nastavak problema. Na sve tri dosadašnje utakmice Livaković je ostao na klupi. Iako cijelo ljeto traži transfer, ozbiljnijih ponuda nema. Spominjali su se Monaco, Milan i West Ham, no niti jedan od tih klubova nije pokazao konkretan interes. Posljednje špekulacije ponovno su ga povezale s povratkom u Dinamo.

Kako se prijelazni rok približava kraju, jasno je da hrvatski reprezentativac mora hitno pronaći novi klub. U suprotnom bi mogao dovesti u pitanje svoju poziciju prvog vratara Hrvatske uoči Svjetskog prvenstva sljedeće godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo zašto je usvajanje novog Statuta povijesni trenutak za Dinamo