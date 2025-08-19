Novi Statut mijenja puno toga u Dinamu, predsjednik ima bitno veće ovlasti: Ovo su detalji

Članovi Skupštine GNK Dinamo u utorak su jednoglasno usvojili novi Statut kluba i time stvorili temelje za prve potpuno demokratske izbore u klupskoj povijesti.

Svako mjesto u Skupštini birat će članovi kluba po načelu “jedan član, jedan glas”.

Prijedlog novog klupskog akta izradio je Izvršni odbor i potom ga uputio na javnu raspravu. Klub je pritom usvojio 25 posto amandmana i ugradio ih u konačnu verziju koju je Skupština potvrdila na sjednici u utorak.

Između ostalog prema novom Statutu, Izvršni odbor više neće imati ovlast birati većinu članova Skupštine.

Umjesto toga, sva mjesta u Skupštini popunjavat će se izravnim glasovanjem članova prema principu “jedan član – jedan glas”. Ovaj model osigurava politički višestranački karakter, veću odgovornost predsjednika te mogućnost drugog kruga izbora ukoliko nijedna lista ne osvoji apsolutnu većinu glasova.

Foto: Marko Prpic/pixsell

Smanjiti će se i broj skupštinara sa sadašnjih 60, prema novom Statutu će ih ostati 50

Nakon Skupštine pred novinare su izašli dopredsjednik kluba Frano Šušnjara i član Izvršnog odbora Tomislav Globan.

"Ovo je bio još jedan od povijesnih dana našeg kluba. Zahvalni smo, ponosni i sretni. Jedno od obećanja Dinamovog proljeća bila je potpuna demokratizacija kluba i ugledala je dan. Niti jedna ideja nije toliko jaka nego kad je njeno vrijeme došlo, a u Dinamu je došlo vrijeme potpune demokratizacije. Ponosni smo na taj dan. To je bilo nešto za što smo se zalagali ne samo kroz Dinamovo proljeće, već kroz prethodne inicijative Dinamvog navijačkog puka. To je sukus rada, isčekivanja zadnjih 15 godina. Novi Statut je izglasan i to jednoglasno, Dinamo ulazi u fazu nove demokracije i još većeg uspjeha", rekao je Šušnjara, a prenose Sportske novosti.

Foto: Marko Prpic/pixsell

"Usvajanje Statuta je pokrenulo procese, u ovom trenutku tijela koja su izglasana novim Statutom još ne postoje, pred nama je razdoblje u kojem će se morati oformiti. Sad će zapisnik s Statutom biti upućen u Ured za gradsku upravu. Onog trenutka kad ćemo dobiti potvrdu od Grada, moći ćemo pristupiti novim izborima. Mi računamo da će to biti što prije", poručio je Šušnjra.

Novim statutom predsjednik kluba imat će i veće ovlasti.

"Jedna od novina novog Statuta je upravo veća operativna uloga predsjednika. Izbjegavanje situacije koje smo imali u prethodnom razdoblju kad je predsjednik kluba imao demokratski imunitet, ali malo ovlasti, a predsjednik Uprave je imao sve ovlasti, a nije demokratski imunitet. Po novome Statutu predsjednik kluba će imati jedno i drugo. Novo je također da će mandat predsjednika trajati pet godina, ali će biti ograničen na dva mandata", istaknuo je Tomislav Globan.

