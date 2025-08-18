turci pišu /

Novo iznenađenje za Livakovića: Pojavila se neočekivana destinacija...

Foto: Profimedia

18.8.2025.
15:41
Sportski.net
Profimedia
Dominik Livaković već mjesecima je glavna tema turskih medija. Jose Mourinho prednost na golu daje İrfanu Canu Eğribayatu, pa se hrvatski reprezentativac sve češće spominje u kontekstu odlaska iz Fenerbahčea.

Dosad su ga povezivali s Milanom, Monacom, Sevillom, Olympiacosom i West Hamom, no službenih ponuda nije bilo. Sada turski Sporx piše kako je Dinamo Kijev spreman poslati ponudu vrijednu oko deset milijuna eura.

Livaković je u Fener stigao 2023. iz Dinama Zagreb za 6.7 milijuna eura, a u 72 nastupa sakupio je 26 utakmica bez primljenog gola. Transfermarkt ga trenutačno procjenjuje na devet milijuna eura.

Dinamo Kijev prošle sezone osvojio je ukrajinsko prvenstvo, a sada ga očekuju europske kvalifikacije.

