Novo iznenađenje za Livakovića: Pojavila se neočekivana destinacija...
Livaković je u Fener stigao 2023. iz Dinama Zagreb za 6.7 milijuna eura...
Dominik Livaković već mjesecima je glavna tema turskih medija. Jose Mourinho prednost na golu daje İrfanu Canu Eğribayatu, pa se hrvatski reprezentativac sve češće spominje u kontekstu odlaska iz Fenerbahčea.
Dosad su ga povezivali s Milanom, Monacom, Sevillom, Olympiacosom i West Hamom, no službenih ponuda nije bilo. Sada turski Sporx piše kako je Dinamo Kijev spreman poslati ponudu vrijednu oko deset milijuna eura.
Livaković je u Fener stigao 2023. iz Dinama Zagreb za 6.7 milijuna eura, a u 72 nastupa sakupio je 26 utakmica bez primljenog gola. Transfermarkt ga trenutačno procjenjuje na devet milijuna eura.
Dinamo Kijev prošle sezone osvojio je ukrajinsko prvenstvo, a sada ga očekuju europske kvalifikacije.
