Novo iznenađenje za Livakovića: Pojavila se neočekivana destinacija...

Dominik Livaković već mjesecima je glavna tema turskih medija. Jose Mourinho prednost na golu daje İrfanu Canu Eğribayatu, pa se hrvatski reprezentativac sve češće spominje u kontekstu odlaska iz Fenerbahčea.

Dosad su ga povezivali s Milanom, Monacom, Sevillom, Olympiacosom i West Hamom, no službenih ponuda nije bilo. Sada turski Sporx piše kako je Dinamo Kijev spreman poslati ponudu vrijednu oko deset milijuna eura.

Livaković je u Fener stigao 2023. iz Dinama Zagreb za 6.7 milijuna eura, a u 72 nastupa sakupio je 26 utakmica bez primljenog gola. Transfermarkt ga trenutačno procjenjuje na devet milijuna eura.

Dinamo Kijev prošle sezone osvojio je ukrajinsko prvenstvo, a sada ga očekuju europske kvalifikacije.

