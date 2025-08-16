ŽELI LIGU PETICE /

Turci donose bombu: Ništa od Dinama, Livaković već putuje u drugi klub

Turci donose bombu: Ništa od Dinama, Livaković već putuje u drugi klub
Foto: Profimedia

Turski mediji slali su ga svuda, a nedavno se čak pojavila i informacija da je Livaković zainteresiran za povratak u Dinamo

16.8.2025.
13:48
Sportski.net
Profimedia
Dominik Livaković sigurno će napustiti Fenerbahče. Hrvatska jedinica nije i Mourinhova jedinica, a logično je da Livi ne želi sjediti na klupi. 

Turski mediji slali su ga svuda, a nedavno se čak pojavila i informacija da je Livaković zainteresiran za povratak u Dinamo. Konkretnih pomaka oko toga nema, a Turci sada pišu da Dinamo više nije u priči i da Livaković želi karijeru nastaviti u ligama petice. Aksam piše kako je Livaković vrlo blizu Seville.

Vidjet ćemo koliko je ovaj izvor točan, ali prema njima, Livaković je već na putu za Španjolsku gdje će potpisati za Sevillu. Lako je moguće da se radi o posudbi jer Livaković je pod ugovorom s Fenerom do 2028., a Turci ga sigurno neće pustiti za sitniš.

Dominik LivakovićFenerbahčeSevilla
