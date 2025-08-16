Znate li što znači Salahova proslava pogotka u prvom kolu Premier lige?

Liverpool je u petak navečer otvorio sezonu Premier lige pobjedom 4:2 protiv Bournemoutha. Bila je to prva Liverpoolova službena utakmica na Anfieldu nakon tragične pogiblje njihovog igrača Dioga Jote i njegovog brata Andre Silve.

Uoči minute šutnje, navijači Liverpoola izveli su koreografiju preko dvije tribine s inicijalima i brojevima preminulih nogometaša. Liverpool je slavio 4:2 u vrlo zanimljivoj utakmici, a Mohamed Salah u sudačkoj je nadoknadi zabio za 4:2. Mogli ste vidjeti Salahovu proslavu pogotka, a ona je iskazivanje počasti Diogu Joti.

Foto: Profimedia

Naime, Jota je često pogotke proslavljao na taj način. Rukama je imitirao krokodilske ralje. Tako je Salah i na kraju utakmice odao počast preminulome prijatelju. Isto je napravio i Cody Gakpo nakon pogotka za 2:0 kada je u kameru prstima pokazao broj 20.

