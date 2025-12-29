Od holivudskog buntovnika do javnog sramoćenja vlastite kćeri: Jon Voight danas slavi rođendan

Jon Voight, Oscarom nagrađeni glumac i ikona Hollywooda, danas slavi svoj 87. rođendan. Iako je njegova karijera obilježena Oscarima i kultnim ulogama, ono po čemu je Voight danas možda i najpoznatiji jest njegov turbulentan odnos s kćeri Angelinom Jolie (50). Njihova saga, koja traje desetljećima, nije samo tipična obiteljska drama, već javni spektakl obilježen preljubom, javnim optužbama, kratkotrajnim pomirenjima.

Put od buntovnika do konzervativnog glasnogovornika

Teško je zamisliti da je čovjek koji danas sjedi ispred američke zastave, strastveno podržava Donalda Trumpa i govori o "Mesijinoj pobjedi" u ratu, nekoć bio lice holivudski buntovnik. Proslavio se ulogama koje su prkosile establišmentu. Bio je gay žigolo u kultnom "Ponoćnom kauboju" (1969.), glumio je u nizu antiratnih drama, a Oscara je osvojio za ulogu hendikepiranog vijetnamskog veterana u filmu "Povratak veterana" (1978.), gdje mu je partnerica bila Jane Fonda (88), najpoznatija ljevičarka u Hollywoodu.

Međutim, posljednjih petnaestak godina svjedočimo njegovoj potpunoj transformaciji. Voight je svoje nekadašnje antiratne stavove pripisao "marksističkoj propagandi" i postao jedan od najglasnijih konzervativaca u Hollywoodu. Njegova podrška Donaldu Trumpu, kojeg je nazvao "najvećim predsjednikom od Abrahama Lincolna", postala je središnji dio njegovog javnog djelovanja.

Rane koje nikada nisu zacijelile

Korijeni njihovog narušenog odnosa sežu u Angelinino najranije djetinjstvo. Njezini roditelji, Voight i glumica Marcheline Bertrand, razveli su se kada je ona imala manje od godinu dana. Razlog je bila Voightova nevjera, činjenica koju je i sam priznao i koja je, prema Angelininim riječima, "zapalila snove njezine majke o obiteljskom životu". Bertrand je napustila glumačku karijeru kako bi sama odgajala Angelinu i njezinog brata Jamesa (52).

Angelina je kasnije opisivala kako su se susreti s ocem u djetinjstvu često odvijali pred kamerama, ostavljajući dojam pomno režiranih foto-prilika, a ne iskrene roditeljske pažnje. Njihova otuđenost bila je toliko duboka da je Voight za njezino vjenčanje s glumcem Billyjem Bobom Thorntonom (70) 2000. godine saznao iz medija. Ta emocionalna distanca konačno je kulminirala 2002. godine, kada je Angelina i službeno izbacila prezime Voight, legalno postavši samo Angelina Jolie.

Javno poniženje i krhka pomirenja

U šokantnom intervjuu za Access Hollywood, Voight je javno izjavio da njegova kći ima "ozbiljne mentalne probleme" i da joj je potrebna stručna pomoć. Tvrdio je da je svjedočio njezinim problemima izbliza, iskoristivši kratko razdoblje zbližavanja tijekom snimanja filma "Lara Croft: Tomb Raider" da bi joj zadao najbolniji udarac. Angelina je, shrvana izdajom, prekinula svaki kontakt, izjavivši kako "nije zdravo biti u blizini oca", pogotovo jer je upravo postala majka posvojivši sina Maddoxa.

Do prvog pomirenja došlo je nakon smrti njezine majke Marcheline 2007. godine. Kasnije je Brad Pitt (62), tadašnji Angelinin suprug, poticao ponovno uspostavljanje kontakta, želeći da njegova djeca imaju djeda. Činilo se da su pronašli način za funkcioniranje.

Politika kao vrhunac

Najnoviji raskol izazvan je sukobom u Gazi krajem 2023. godine. Dok je Angelina, u skladu sa svojim dugogodišnjim humanitarnim radom, pozivala na prekid vatre i zaštitu civila, Voight je na društvenim mrežama objavio video u kojem je oštro osudio njezine stavove. Optužio ju je da "nema razumijevanja za Božju čast i istinu", ponavljajući svoje vatreno pro-izraelske stavove.

