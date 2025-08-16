Stručnjaci složni: Oni su glavni favoriti, ali jedan čovjek je iznenadio izborom

Krenula je nova sezona Premier lige, a branitelj naslova Liverpool startao je s 4-2 pobjedom protiv Bournemoutha. Par dana ranije britanski javni servis BBC napravio je anketu među 33 stručna komentatora i ona je pokazala da su "Redsi" izraziti favoriti za osvajanje naslova prvaka Engleske.

Čak 21 stručni komentator glasao je za ekipu Arnea Slota, koja je ovog ljeta potrošila čak 335 milijuna eura na pojačanja. Šest glasova dobio je Arsenal, a pet Manchester City. Jedino je bivši veznjak Tottenhama i Marseillea Chris Waddle glasao za Chelsea.

"Liverpool je favorit, i to bez obzira da li će dovesti Alexandera Isaka. Još nam je svježe u sjećanju kako su prošle sezone došli do naslova, moglo bi se reći laganim galopom", kazao je jedan od najboljih engleskih centarfora svih vremena Alan Shearer.

Sličnog je mišljenja i najbolji strijelac u povijesti Manchester Uniteda Wayne Rooney: "Nadam se da će Isak ostati u Newcastleu. Još ranije sam zaokružio Liverpool, a ako dovedu i Isaka, onda će biti nezaustavljivi".

Danny Murphy pohvalio pojačanja Arsenala

Chris Waddle, koji jedini vidi Chelsea kao novog prvaka, sumnja u kvalitetu Liverpoolove obrane: "Njihov napad nudi puno uzbuđenja, ali brine me obrana. Virgil van Dijk je svjetska klasa, ali ima 34 godine i u toj dobi teško je izdržati ritam utakmica svaka tri dana".

Jedan od onih koji misle da bi ovo trebala biti Arsenalova sezona je Danny Murphy, bivši veznjak Liverpoola. "Arsenal je doveo Viktora Gyokeresa, jednog od najboljih centarfora na svijetu. On je u stanju zabijati u kontinuitetu. Jednako važno pojačanje je i veznjak Zubimendi, a pametan potez bio je dovođenje zadnjeg veznog Christiana Norgaarda (Brentford)", ocijenio je Murphy.

Gyokeres je u "Topnike" stigao iz Sportinga, a u lisabonskom klubu je u dvije sezone zabio čak 97 pogodaka i tome dodao 28 asistencija.

Manchester City, koji je bio prvak u šest od posljednjih osam sezona, napravio je veliku rekonstrukciju momčadi. "Građani" su bili aktivni na tržištu još za vrijeme prošle sezone. Tako su u siječanjskom prijelaznom roku doveli petoricu nogometaša, a ovog ljeta još šestoricu, i to ih je koštalo blizu 400 milijuna eura.

Waddle vidi Chelsea kao ekfikasan klub koji se posložio

"Ovaj City je potpuno nova ekipa i vjerojatno će im trebati vremena da počnu funkcionirati na način kako to planira trener Guardiola", ocijenio je Waddle.

Prošlu sezonu klub sa Stamford Bridgea završio je na četvrtom mjestu, čime je izborio Ligu prvaka. Chelsea je sve iznenadio na ovoljetnom Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u. Momčad koju vodi talijanski trener Enzo Maresca otišla je do kraja, a u finalu je s 3-0 pobijedila europskog prvaka PSG.

"Chelsea je prošlog ljeta doveo puno novih lica i trebalo im je vremena da se sve posloži. Kako to sada izgleda, mogli smo vidjeti na Svjetskom klupskom prvenstvu. Oni su u stanju stvarati puno gol-šansi i vjerujem da će biti među najefikasnijim klubovima", rekao je Waddle, te je podsjetio da su u ljetnom prijelaznom roku stigla tri bitna igrača, brazilski centarfor Joao Pedro, lijevo krilo Jamie Gittens iz Borussie Dortmund, te talentirani lijevi branič Jorrel Hato iz Ajaxa.

POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Balić analizirao debakl Hajduka u Albaniji