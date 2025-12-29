Auto smrskan do neprepoznatljivosti, dijelovi razasuti po cesti: Horor prizori u Velikoj Gorici

KRALJICA LETIZIA /
Automobil je u ponedjeljak oko 13 sati u Velikoj Gorici sletio s kolnika i udario u stup, a Jutarnji list javlja da je jedna osoba zadobila ozljede.
Jeziva prometna nesreća dogodila se na križanju državne ceste D31 i Avenije pape Ivana Pavla II., a na teren su pozvane se hitne službe.
Fotografije s lica mjesta su uznemirujuće - automobil je smrskan do neprepoznatljivosti, a vatrogasci skupljaju dijelove koji su razbacani po cesti.
Pomoć ozlijeđenoj osobi pruža se u KBC-u Rebro, no zasad se ne zna koliko su ozljede ozbiljne.
Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija obavi očevid.