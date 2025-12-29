FREEMAIL
JEZIVA NESREĆA

Auto smrskan do neprepoznatljivosti, dijelovi razasuti po cesti: Horor prizori u Velikoj Gorici

Auto smrskan do neprepoznatljivosti, dijelovi razasuti po cesti: Horor prizori u Velikoj Gorici
Foto: Marko Prpic/pixsell
1 /21
Automobil je u ponedjeljak oko 13 sati u Velikoj Gorici sletio s kolnika i udario u stup, a Jutarnji list javlja da je jedna osoba zadobila ozljede. 

Jeziva prometna nesreća dogodila se na križanju državne ceste D31 i Avenije pape Ivana Pavla II., a na teren su pozvane se hitne službe. 

Fotografije s lica mjesta su uznemirujuće - automobil je smrskan do neprepoznatljivosti, a vatrogasci skupljaju dijelove koji su razbacani po cesti.

Pomoć ozlijeđenoj osobi pruža se u KBC-u Rebro, no zasad se ne zna koliko su ozljede ozbiljne. 

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija obavi očevid. 

29.12.2025.
14:54
Erik Sečić
Marko Prpic/pixsell
Velika GoricaAutomobilPrometna Nesreća
