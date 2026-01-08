Snijeg na autu i pred ulazom mogao bi vas skupo koštati: Doznajemo koliko je do sada kazni ispisano

Ako ujutro niste očistili auto od snijega, mogla bi vas dočekati policija. U to se uvjerio Marin Hrvaćanin iz Zagreba. "Za sad je bilo samo upozorenje, ubuduće ćemo čistiti, sad znamo da je zabranjeno", kaže.

Ilija Adžaga, šef sektora prometne policije u Zagrebu, naglašava da moraju biti čista vjetrobranska stakla i krovovi vozila.

"Zimske gume su obavezne, ili ljetne gume moraju imati dubinu profila od 4mm, a lanci moraju biti u prtljažniku", dodaje. Nepoštivanje ovih pravila povlači kazne: 130 eura za vozače osobnih vozila, te kazne od 660 do 1990 eura za pravne osobe. Ove godine kažnjeno je 96 počinitelja takvih prekršaja u cijeloj Hrvatskoj.

Čišćenje snijega pred zgradom

Snijeg treba čistiti i ispred zgrada. Tin Bašić, predstavnik suvlasnika, ističe: "Čisto je stvar sigurnosti, susjeda koji tu žive, ima tu puno starijih osoba koje se kreću oko zgrade i bilo bi dobro da se to počisti ne samo radi sigurnosti suvlasnika zgrade nego i svih prolaznika. Ne daj Bože da netko padne, dogodi mu se nekakav prijelom, zgrada je ta koja odgovara".

Da sve bude prohodno, zaduženi su vlasnici, suvlasnici, korisnici i upravitelji. Najčešće se susjedi dogovore tko će čistiti, a mnogi uskoče u pomoć. Prema Odluci o komunalnom redu, snijeg se mora očistiti kada napada do visine od pet cm i to u roku od 12 sati.

Željko Renić, pomoćnik pročelnika za komunalno redarstvo grada Zagreba, naglašava: "Sve ono što je ispred našeg ulaza a nije javna površina u većoj mjeri. Dakle da izlazimo iz zgrade na nekakvu površinu, to bi trebao počistiti vlasnik. Isto tako ne prijeti opasnost samo na javnoj površini, već prijeti i s visinske točke, odnosno s krova. Tu također suvlasnici, vlasnici i odgovorne osobe moraju voditi računa o tome".

Jer ni ove kazne nisu male - od 100 do 250 eura za fizičke osobe i od 600 do 1300 eura za pravne osobe. Do sada je Komunalno redarstvo izdalo oko 60 upozorenja. Kako kažu, nije im cilj kažnjavati, već poticati građane - na solidarnost.