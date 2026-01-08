Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

VREMENSKA PROGNOZA /

Ciklona odmiče dalje prema istoku, a prije nove koja će nas zahvatiti u petak. Uz razvedravanje će temperature biti u osjetnom padu, osobito na zapadu zemlje gdje će ujutro biti između minus 15 i minus devet na istoku. Uz nešto zaostale naoblake, malo manje hladno oko minus šest, a na Jadranu od minus četiri na sjevernom dijelu do pet na jugu. Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima pogledajte u prognozi meteorologinje Damjane Ćurkov Majaroš