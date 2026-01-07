Zbog ogromnih marži, Hrvatska u kafićima odvraća goste od vina. Kako to rade Grci i Španjolci?

TURISTIČKI PARADOKS /

Najviše ovisimo o turizmu od svih EU zemalja. Baš zato, kad krene manje turista dolaziti u špici, a krenulo je lani, možemo jadikovati da krivi su tamo neki "oni" ili secirati što točno ne valja. Pa pokušati popraviti, da ne kažem prekopirati, one koji to rade bolje od nas.

Ako je cijena apartmana takva kakva je jer "tržište diktira", ako je cijena lignje i pomfrita uklesana u kamen zbog rata u Ukrajini ili nečeg desetog - ajmo barem demistificirati taj problem sa turboskupim vinom.

Više od pola naših kafića kad kažeš "A vino?" gledaju te kao da si ih pitao za neki čudni pojam. I obično imaju u ponudi samo one 0,2 buteljice za 6 eura što te automatski odvrati. Restorani nabiju tolike marže da Dingač koji košta inače u trgovini 15 eura, ti moraš platiti 60 eura.

Zašto smo kao ponosna vinska zemlja - izbacili pristupačno vino sa menija i je li takva praksa u Španjolskoj ili Grčkoj? Više pogledajte u prilogu