Pametna tehnologija svuda oko nas: Gost Direkta otkriva što nas čeka za 10 godina

Hoće li mi u budućnosti ogledalo u kupaoni reći da trebam kod doktora jer imam nešto čudno na koži?

Hoće li mi četkica za zube reći da mi treba plomba? Je li prednost robo mace ili robo psa to što nikad ne morate skupljat za njima - odgovori na sva ova futuristička pitanja traže se u Las Vegasu.

Prije par sati otvoren najveći tehnološki sajam na svijetu. Kritičari kažu da je ovo sve više kao neki cirkus gadgeta pun stvari koje izgledaju cool, ali u stvarnom životu završe u ladici.

Dok oni koji hvale sajam kažu da je to mjesto gdje se godinama već susreću najveći izumitelji današnjice. Budući Tesle i Edisoni i da tamo možemo vidjeti kako će nam dnevni boravak izgledati za deset godina.

Već tradicionalno za Direkt iz srca Nevade javio nam se urednik BUG-a Dragan Petric.

