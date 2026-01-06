U Solinu zgroženi devastacijom bazilike: 'To je nepodnošljivo i nemoguće'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OŠTEĆENA FRESKA

Slučaj devastacije u bazilici Svete Obitelji na Gospinom otoku u Solinu uznemirio je građane i vjernike. Tijekom večernje mise nepoznati počinitelj oštetio je zid unutar bazilike, a riječ je o drugom incidentu na istom mjestu u svega šest dana. Policija provodi izvide, a građani su u šoku.

Prvi incident dogodio se na Staru godinu, na vanjskom dijelu Gospina otoka, pri samom ulazu. Tada je slomljena rampa postavljena radi regulacije prometa.

Drugi slučaj uslijedio je jučer, a pretpostavlja se da se dogodio upravo za vrijeme služenja večernje mise. Nepoznati počinitelj devastirao je zid unutar Bazilike Svete Obitelji.

Župnik župe Gospe od Otoka, don Stipan Šurlin, potvrdio je da je oštećena suha freska. „Devastirana je jedna suha freska, dakle suha freska s motivom pakla. Ovo je sada već prešlo granicu i pokazatelj je da određenim osobama treba pomoći, ne samo ih kazniti“, rekao je župnik.

Iako su gotovo svi zidovi crkve prekriveni suhim freskama, počinitelj je izabrao upravo motiv pakla. Freska je, prema svemu sudeći, oštećena oštrim predmetom, najvjerojatnije ključem. Više doznajte u prilogu Sare Jurica.