Zimske službe u stalnoj pripravnosti, bili smo u Ravnoj Gori i provjerili stanje na cestama

BIJELI SE, BIJELI /

Zbog obilnog snijega koji od poslijepodnevnih sati pada na području Gorskog kotara, promet na autocesti Zagreb – Rijeka odvija se otežano, no autocesta je i dalje prohodna. Iz Ravne Gore javio se reporter Boris Mišević, koji je razgovarao s Valentinom Crljenkom, voditeljem Tehničke jedinice održavanja Delnice u Hrvatskim autocestama.

Crljenko ističe kako su zimske službe u stalnoj pripravnosti od samog početka sezone. „Nalazimo se u stupnjevima pripravnosti, a gotovo cijelu zimu smo u drugom stupnju, što znači da su temperature oko nule, što je ovdje vrlo često. U takvim uvjetima provodimo sve potrebne preventivne radnje“, rekao je.

Govoreći o trenutačnom stanju na autocesti, Crljenko naglašava da situacija nije alarmantna, ali zahtijeva povećani oprez vozača. „Stanje je trenutačno u redu. Na kolniku ima raskvašenog snijega, no ako se brzina prilagodi uvjetima na cesti i ako se koriste zimske gume, vožnja autocestom je sigurna“, poručuje. Više doznajte u prilogu.