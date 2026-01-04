Trump poslao poruku Putinu? Kovač: 'Rusi i Kinezi moraju se maknuti iz američkog dvorišta'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'NIJE SRETAN' /

U subotu rano ujutro SAD je izveo napad na Venezuelu, američke snage su pritom zarobile predsjednika Nicolasa Madura i odveli ga iz zemlje zajedno sa suprugom. Donald Trump je izjavio kako će zemlju zasad staviti pod američku kontrolu, uključujući i raspoređivanje američkih snaga ako bude potrebno.

O budućnosti Venezuele u studiju RTL-a Danas s Mirom Kovačem, bivšim ministrom vanjskih poslova, razgovarali su voditelji Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič.