Trump poslao poruku Putinu? Kovač: 'Rusi i Kinezi moraju se maknuti iz američkog dvorišta'

U subotu rano ujutro SAD je izveo napad na Venezuelu, američke snage su pritom zarobile predsjednika Nicolasa Madura i odveli ga iz zemlje zajedno sa suprugom. Donald Trump je izjavio kako će zemlju zasad staviti pod američku kontrolu, uključujući i raspoređivanje američkih snaga ako bude potrebno.
O budućnosti Venezuele u studiju RTL-a Danas s Mirom Kovačem, bivšim ministrom vanjskih poslova, razgovarali su voditelji Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič.