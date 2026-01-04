FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NIJE SRETAN' /

Trump poslao poruku Putinu? Kovač: 'Rusi i Kinezi moraju se maknuti iz američkog dvorišta'

U subotu rano ujutro SAD je izveo napad na Venezuelu, američke snage su pritom zarobile predsjednika Nicolasa Madura i odveli ga iz zemlje zajedno sa suprugom. Donald Trump je izjavio kako će zemlju zasad staviti pod američku kontrolu, uključujući i raspoređivanje američkih snaga ako bude potrebno. 

O budućnosti Venezuele u studiju RTL-a Danas s Mirom Kovačem, bivšim ministrom vanjskih poslova, razgovarali su voditelji Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.1.2026.
21:32
RTL Danas
VenezuelaNicolas MaduroDonald TrumpMiro Kovač
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx