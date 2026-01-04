FREEMAIL
IZBJEGNUTA KATASTROFA /

Sekunde su ga dijelile od najgoreg, pogledajte trenutak kada dječak propada kroz led u Dravu

Društvenim mrežama širi se snimka iz osječke Zimske luke na kojoj je zabilježen iznimno opasan čin dječaka koji je hodao po tankom ledu, a sve je umalo završilo ozbiljnom tragedijom.

Dječak najprije sjedi na čamcu, a nakon toga se odlučuje zakoračiti na led i hodati prema pontonu. U početku se čini kako led drži, no pri posljednjem koraku dječak propada kroz led i završava u hladnoj Dravi.

Na svu sreću, rukama se uspio uhvatiti za ponton te se, uz veliki napor, izvući iz ledene rijeke.

4.1.2026.
17:10
danas.hr
