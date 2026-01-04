Ukradeni reflektori pod kojima je igrao i kultni hrvatski klub: 'Zbog njih su dobili prve bodove'

KRIVCI UHIĆENI /

Nesvakidašnja krađa kod Našica - dvoje tinejdžera ukralo je devet reflektora s nogometnog igrališta! 18-godišnjakinja i 19-godišnjak su ih automobilom odvezli u petak oko dva popodne ali policija ih je ubrzo uhvatila.

Bili smo na poprištu drske i neuspješne krađe, na stadionu NK Iskrice u Šaptinovcima i razgovarali sa čelnim ljudima kluba.

'Iznenadio me pokušaj krađe. Ne znam kome reflektori vrijede osim nama u klubu, nama imaju određenu sentimentalnu vrijednost', rekao je Mirko Pritišanac, direktor NK Iskrica Šaptinovci.

Osijek igrao pod njima!

Zanimljiv je podatak da su reflektori iz čak 1977. godine, u Šaptinovcima su ih imali uz Zagreb, Split i Rijeku, a Osijek, tada novopečeni prvoligaš upravo je u Šaptinovcima igrao pripremnu utakmicu s Rijekom!

'Kad je Osijek ušao u Prvu saveznu ligu, nije imao mogućnost igrati pod reflektorima, mi smo im omogućili prijateljsku utakmicu, da se pripreme za prvu prvenstvenu utakmicu. Mogu se pohvaliti da su uspjeli pobijediti tu prvu utakmicu, ipak su reflektori izgleda zaslužni za prve bodove Osijeka u Saveznoj ligi', navodi predsjednik kluba Oliver Abičić.

Na prijateljsku utakmicu došlo je ne cijelo selo, nego cijela okolina - više od 1000 gledatelja. 'Bilo je zadivljujuće za sve, mi smo četvrti u Hrvatskoj imali reflektore, u ono vrijeme bilo je nešto neviđeno', kaže Prištinac.