FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRUŽENJE S MAMIĆEM /

Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal: Što će biti sa Svetinom?

Glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina uhvaćen je u društvu Zdravka Mamića pa HNS sada trese skandal. U restoranu u BiH bili su i čelni čovjek Lokomotive i član IO-a HNS-a Božidar Šikić te Neven Šprajcar koji se nedavno povukao s dužnosti koju je obnašao u HNS-u. Fotografiju je objavila Slobodna Dalmacija, a Sportske novosti doznaju kako bi večera za neke mogla biti kobna. Svetina je, kako tvrde, s predsjednikom HNS-a Kustićem dogovorio da će sporno druženje rasvijetliti unutar krovne kuće hrvatskog nogometa. Nakon toga čeka se Kustićev potez, a nagađa se i o sazivanju izvanredne sjednice Saveza. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.1.2026.
20:56
Sportski.net
HnsTomislav SvetinaHrvatski Nogometni SavezMarijan Kustić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx