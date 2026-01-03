Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal: Što će biti sa Svetinom?

DRUŽENJE S MAMIĆEM /

Glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina uhvaćen je u društvu Zdravka Mamića pa HNS sada trese skandal. U restoranu u BiH bili su i čelni čovjek Lokomotive i član IO-a HNS-a Božidar Šikić te Neven Šprajcar koji se nedavno povukao s dužnosti koju je obnašao u HNS-u. Fotografiju je objavila Slobodna Dalmacija, a Sportske novosti doznaju kako bi večera za neke mogla biti kobna. Svetina je, kako tvrde, s predsjednikom HNS-a Kustićem dogovorio da će sporno druženje rasvijetliti unutar krovne kuće hrvatskog nogometa. Nakon toga čeka se Kustićev potez, a nagađa se i o sazivanju izvanredne sjednice Saveza.