Tempo rukometaša je žestok: U Prelogu je krenula utrka za 20 mjesta za Malmo

Bez Marina Šipića hrvatska rukometna reprezentacija nastavila je s pripremama za Europsko prvenstvo. Tempo je žestok, a 22 igrača ovog su vikenda u Prelogu odrađuju dva treninga dnevno, a onda će od ponedjejka pa do prve utakmice s Njemačkom 8. siječnja u Areni Zagreb, Dagur Sigurdsson naglasak staviti na taktiči dio. Na konačnom popisu za Euro mjesta ima samo za 20 igrača, što znači da će dvojica morati otpasti.