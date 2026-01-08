Vargek uoči utakmice s Njemačkom otkrio: 'Vori i Džomba prirodni su televizijski talenti'

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuje večeras susret s Njemačkom. U zagrebačkoj Areni, pomlađena hrvatska reprezentacija susrest će se sa iznimno atraktivnim protivnikom. Gledatelji utakmicu mogu pratiti uživo na RTL-u od 20.25 sati, a prvo ovogodišnje izdanje emisije 'Vrijeme je za rukomet' zaduženo je za zagrijavanje od 19.55 sati i emitirat će se uživo iz zagrebačke Arene.

Voditelj i urednik Marko Vargek sa stručnim komentatorom Igorom Vorijem uvest će gledatelje u utakmicu Hrvatske i Njemačke uživo iz zagrebačke Arene! Atraktivan protivnik dat će naslutiti koliko Hrvatska može postići na Euru. "Osjetit ćemo razinu kvalitete kakva nas očekuje na Euru i zato su dvije utakmice s Njemačkom dobar test. I mi jedva čekamo vidjeti kakvi smo deset dana prije početka Eura", jasan je Vargek.

U Areni Zagreb bit će i Ines Goda Forjan i Maja Oštro Flis, dok će utakmicu Hrvatska - Njemačka komentirati Filip Brkić i Vlado Šola. Goda i Oštro donijet će gledateljima prve reakcije igrača, ali i nekadašnjih reprezentativaca te navijača prije i poslije utakmice Hrvatska - Njemačka.

Urednik i voditelj emisije 'Vrijeme je za rukomet' najavljuje emisiju punu emocija, zabave, stručnih komentara i praćenja kakvo zaslužuje naša rukometna reprezentacija. Sretan je i što je emisija sada već dosegla kultni status među obožavateljima rukometa u Hrvatskoj. "Drago mi je što se gledateljima svidjela emisija i mi smo jako zadovoljni jer smo praktički postali dio reprezentacije, a to je onda više od posla. I ogromna odgovornost, ali nikako opterećenje, samo motivacija", objašnjava Marko Vargek.

Presretan je što su uz njega i legendarni Mirza Džomba i Igor Vori, s kojima ima sjajnu televizijsku kemiju. "Vori i Džomba su prirodni talenti, rijetko je naći bivše uspješne sportaše koji se tako dobro snalaze i pred kamerama! Ponekad kao da zaboravimo i da kamere postoje i razgovaramo kao tri prijatelja na kavi. I to je onda - to. Drago mi je da ih imamo", zaključuje RTL-ov voditelj i urednik.

Ne propustite 'Vrijeme je za rukomet' od 19.55 sati te utakmicu Hrvatska - Njemačka od 20.25 sati uživo - samo na RTL-u!

