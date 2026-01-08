FREEMAIL
KREĆE CIRKUS /

HDZ ima plan za izbor sudaca Ustavnog suda! SDP: 'Ne mislimo birati po sistemu koji je naš, a koji...'

Hoće li doći do dogovora vladajućih i oporbe oko predsjednika Vrhovnog suda? HDZ ima uvjet - izabrati se mora isključivo u paketu s ustavnim sucima. No, za oporbu to je nespojivo.

'Tri ustavna suca ne mislimo birati po sistemu koji je naš, a koji je njihov. Izbor predsjednika Vrhovnog suda i izbor veleposlanika je u ingerenciji predsjednika Republike, dok o ovom odlučuje Sabor isključivo dogovorom dvotrećinske većine prema tome ne možemo to nikako povezivati, to je kao da odlučimo tko će u prijelaznom roku doći u NK Rijeku pa da i to povežemo, ali to je nemoguće i nije spojivo', kaže SDP-ov Saša Đujić. Više pogledajte u prilogu 

8.1.2026.
11:27
RTL Danas
Suci Ustavnog SudaVrhovni SudSaborHdz
