Ministranta iz Trogira župa nagradila konzolom zbog zornica: Evo što na to kaže psihologinja za djecu

LIJEPA GESTA, ALI... /

U Trogiru se dogodila neobična priča koja je izazvala pažnju javnosti. Mladi ministrant, poznat po tome što je redovito sudjelovao na zornicama i pomagao u župi, nagrađen je igraćom konzolom. Njegova gesta marljivosti i župnikova nagrada potaknuli su brojne reakcije – kako među građanima, tako i među stručnjacima za odgoj djece.

Radosnu vijest jučer je na svojim stranicama objavila Župa Gospe od Anđela iz Trogira. Radi se o ministrantu koji je pomagao i sudjelovao na svakoj zornici.

Građani imaju različita mišljenja o ovakvom poklonu. Karla iz Solina kaže: "Po meni je najbitnije da se roditelji s time slažu, ako se roditelji slažu, ako je njima to ok, ako bi dopustili takvo nešto djetetu, onda je to ok. Ali opet ne treba stavljati ni tolike cijene na te darove, možda je to precijenjeno."

Maja Miše iz Trogira smatra da je riječ o lijepoj gesti: "Iskreno mislim da je to jedna lipa gesta s obzirom da se mali trudio i svako jutro otišao na te zornice i sudjelovao u tome svemu, a oni komentari su mi malo suvišni."

Darko Dragić, također iz Trogira, ističe: "Ako je to javno, ako je to dobronamjerno bez dodatnih motiva, onda je to odlično, i ako ima love zašto ne."

S druge strane, psihologinja za djecu i mlade Žana Pavlović upozorava na važnost mjere pri kupnji poklona: "Čini mi se da se negdje lako izgubi mjera kod kupovine poklona, bolje ulagati u odnose, u zajedničko druženje s djecom, gdje će oni profitirati u tom smislu. Izbjegavati neke gadgete, mobitele i tehnologiju koja zapravo donosi više negativnog nego pozitivnog."

No, Pavlović dodaje da je vjerojatno župnik to napravio u dobroj vjeri. "Sigurno je namjera bila dobra, ali način koji je to napravljen nije baš najbolje. Zapravo bi bilo dobro djecu okupiti, odvesti na neki izlet, pizzu ili druženje koje nam svakako fali u ovom vremenu kad se djeca malo i neadekvatno druže", rekla je.

Iako nisu željeli kritizirati kolegu svećenika, saznali smo od drugih župnika da upravo tako nagrađuju svoje ministrante - zajedničkim druženjem uz roštilj ili odlaskom na izlet.