Stižu nam debeli minusi, ponegdje -15. Meteorologinja RTL-a upozorila: 'U petak je na redu jedna opasna pojava...'

A sutra se očekuje iznimno hladno vrijeme. U Zagrebu oko -10, a u gorju i do -15!

Detalje ima meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš.

"Ciklona koja nam je donijela ovaj snijeg, ne samo u unutrašnjosti nego i do obale, naravno u unutrašnjosti i deblji snježni pokrivač, odmiče prema istoku. S njenim odmicanjem oborine polako prestaju i do jutra će snijeg u većini predjela sasvim prestati. Možda ga nešto još malo bude na istoku zemlje, ali onda nam noć pred nama donosi razvedravanje, uz razvedravanje i osjetno niže temperature", kaže pa dodaje:

"Ovdje u unutrašnjosti na zapadu i sjeverozapadu oko -10, moguće i nešto ispod toga. U gorju i do -15. Na istoku uvjetno rečeno malo manje hladno, -6, -7 stupnjeva, a minusa, i to oko -5 će biti na sjevernom Jadranu. Dakle, sve u svemu vrlo hladna noć, uz ovaj snijeg bit će poledice, a onda u petak još jedna opasna pojava na redu, moguća je ledena kiša. Isto tako bit će vrlo hladno. Dakle, idućih dana treba paziti na poledici i u šetnjama i u vožnji, a treba zaštititi i naše kućne ljubimce, oni su isto osjetljivi na ovu veliku hladnoću", poručila je.

Više pogledajte u videu.