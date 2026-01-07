Putnici o drami u vlaku koji je zapeo zbog leda i snijega: 'U jednom kupeu bilo je puno djece...'

PUTOVALI VIŠE OD 21 SATA /

Hrvatska je okovana snijegom i ledom. Probleme je u Kninu stvorila ledena kiša, zbog čega je zapeo putnički vlak. Na odredište, u Split, stigli su nakon više od 21 sata. 'Najprije je bio problem lokomotive, nakon toga smrznuta skretnica. Nakon smrznute skretnice, porušena stabla. Nekako smo se ajde prilagodili tome i tako. Izdržali smo', kaže Ivka. 'Hrane dok je bilo, bilo je. Svi smo imali neku rezervu. Bio je jedan kupe pun djece i taj kupe je bio hladan', rekla je jedna putnica. Najviše snijega, više od pola metra palo je u Gospiću. Snijeg je pao i u Istri, ali i na otoku Krku. Više pogledajte u prilogu