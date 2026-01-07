Gospodin Zvonimir dao je možda i najbolji komentar oko snijega u Zagrebu: 'Ne razumim...'

U Zagrebu je puna 24 sata padao gust snijeg. Ceste su se sinoć slabo čistile, pa se promet odvija otežano - a od jutra, tvrde u Gradu prohodne su sve prometnice. Ralice su, poručuju, do 6 ujutro prošle svih dvije i pol tisuće kilometara cesta. Tramvaji voze uz povremene zastoje, a isto tako i autobusi, uz određene izmjene i djelomične poremećaje, prvenstveno na brdskim linijama.

U posljednja 24 sata, na posipanje prometnica utrošeno je 2 i pol tisuće tona soli. Ipak, naše ekipe snimile su da mnoge sporedne ceste još nisu očišćene, kao ni pješačke staze. U Maksimiru su izmjerena 24 centimetra snijega, a na aerodromu 29. U Bogovićevoj ulici se pod pritiskom snijega, urušila tenda ugostiteljskog objekta.

Mišljenja građana o stanju na cestama su podijeljena. Neki smatraju da su prometnice očišćene dovoljno dobro, dok drugi upozoravaju na probleme na manjim ulicama i pješačkim površinama.

Ivan Jagodić, taksist, kaže kako je stanjem na cestama zadovoljan.

„Očišćeno je, zadovoljan sam“, rekao nam je.

Vanja iz Zagreba smatra da su glavne prometnice u dobrom stanju, ali upozorava na probleme u manjim ulicama.

„Ove glavne ceste mi se čine da su očišćene, ali oko ovih manjih bi se mogli malo bolje potruditi“, rekao nam je.

Marko Perković iz Zagreba ističe kako treba imati razumijevanja u ovakvim vremenskim uvjetima.

„Ne možemo baš tražiti da bude besprijekorno kao što to znaju neki tražiti“, rekao nam je.

Zvonimir Dobravić iz Pirovca smatra da su ljudi nepotrebno nervozni.

„Čekali smo snijeg 4,5 godina i konačno je došao i ljudi malo nervozni. Ne razumim. Ispred svog ulaza ljudi čiste dokle je njegovo, je li problem metar više?“, rekao nam je.

'Obožavam snijeg i bijele ceste'

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: Koliko ste zadovoljni radom zimskih službi u vašem gradu?

Maja Štajduhar Šimunjak bila je vrlo kritična.

„Katastrofa! Zagreb je jučer bio u kolapsu. Ralice su se vozikale bezveze, nisu strugale snijeg niti posipavale sol“, poručila je.

Ivanka Žakman ima suprotno mišljenje.

„Grad je očišćen dovoljno dobro. Snijeg nosi svoje probleme, ali i radosti u kojima treba uživati. Pa, uživajmo!“, istaknula je.

Patricija Rončević upozorava na probleme u Lici.

„Zimske službe u Lici snijeg uvijek iznenadi. Ceste se čiste od 12 sati, a ne ujutro kad ljudi idu na posao!“, rekla je.

Emanuel Jasmina priznaje da mu snijeg ne smeta.

„Što se mene tiče, ne trebaju ni raditi, jer obožavam snijeg i bijele ceste“, poručio je.