Oluja i ledeni val paralizirali Europu: Dio kontinenta priprema se za novu 'rundu' snijega i leda

Zapadna Europa priprema se u srijedu za još snijega i leda, a prva imenovana oluja godine pogodila je atlantsku obalu kontinenta. Više letova je otkazano, željeznički promet poremećen, a ceste blokirane dok je oluja Goretti napredovala regijom.

Obilni snijeg pogodio je parišku regiju u srijedu ujutro, a jug Velike Britanije vjerojatno će biti najviše pogođen u četvrtak i petak. Upozorenja na hladno vrijeme prekrila su velike dijelove Francuske i Britanije u srijedu.

Francuska meteorološka agencija Meteo France upozorila je u srijedu na snježne padaline koje će se proširiti na sjevernu polovicu zemlje. Meteorološki zavod u Britaniji priopćio je da će upozorenja na led ostati u Škotskoj, ali da će uskoro biti ukinuta u većem dijelu Engleske i Walesa.

Autobusni prijevoz u Parizu bio je obustavljen dok su se trgovine pripremale za prvi dan novogodišnjih rasprodaja.

Nizozemska zrakoplovna kompanija KLM otkazala je 600 letova planiranih za srijedu na amsterdamskom aerodromu Schiphol. U jednom od najprometnijih europskih čvorišta poremećaji traju već šesti dan zaredom.

KLM je upozorio da mu ponestaje tekućine za odmrzavanje zrakoplova te da su kašnjenja u isporuci otežala nadopunjavanje zaliha. Njegov partner Air France rekao je da nije upoznat s bilo kakvim nestašicama u Francuskoj.

Zračna luka Schiphol navela je da još uvijek ima dovoljne zalihe druge vrste tekućine za odmrzavanje koju koristi za čišćenje pista.

Otkazani letovi

Francuska uprava za civilno zrakoplovstvo zatražila je od zrakoplovnih kompanija da ukinu 40 posto letova u glavnoj pariškoj međunarodnoj zračnoj luci Roissy-Charles de Gaulle i 25 posto letova iz ​​manje zračne luke Orly.

U Bruxellesu su neki letovi otkazani, a odleđivanje pista i krila zrakoplova uzrokovalo je kašnjenja.

Vlasti u Nizozemskoj pozvale su stanovnike da rade od kuće ako je moguće. Francuski dužnosnici zabranili su kamionima i školskim autobusima promet na cestama u trećini svih administrativnih odjela, većinom u sjevernoj polovici zemlje.

Izvršni direktor Carrefoura Alexandre Bompard rekao je da će zabrana prometovanja kamiona uzrokovati određene poremećaje u lancima opskrbe, posebno svježim proizvodima.