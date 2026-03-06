Mlada policajka dala otkaz i zaposlila se u bordelu: 'Više nema prekovremenih'

Sarah Omari (22) iz Beča dala je otkaz u policiji i zaposlila se u upravi Saraya-Cluba, jednog od najvećih bordela u Austriji, prenosi Fenix u petak pisanja austrijskih medija.

Omari se u policiju prijavila nedugo prije 18. rođendana, a nakon što je odradila dvogodišnju obuku, zaposlila se kao inspektorica u patrolnoj službi te je radila na terenu.

Nakon dvije godine odlučila se na nesvakidašnji zaokret u karijeri. "Dala sam otkaz kako bih se posvetila zadaćama u Saraya-Clubu", navela je Omari, koja će se na novom poslu prvenstveno brinuti o administrativnim zadacima, ponajprije o obradi prijava i organizaciji dokumenta za zaposlenice.

Njezin otac je direktor bordela

Priznala je da se njezina očekivanja o policijskom poslu nisu u potpunosti ostvarila. "Iskreno, zamišljala sam da će biti ljepši. Veliki broj prekovremenih sati često je posao činio vrlo napornim", kazala je Omari i dodala da je o promjeni razmišljala dugo i temeljito te da se veseli novim izazovima.

Međutim, promjena radnog mjesta nije posve slučajna jer je direktor bordela Fahim Omari, njezin otac. Obiteljska povezanost tako 22-godišnjakinji donosi i određene prednosti. "Više ne moram raditi prekovremeno, a godišnji odmor sada mogu uzeti puno brže i jednostavnije", objasnila je bivša policajka.

Saraya-Club inače je otvoren je 2008. godine, a sa svojih 7.000 četvornih metara spada među najveće bordele u državi. Za vrijeme najvećih gužvi unutra radi i do 50 seksualnih radnica iz različitih zemalja.

