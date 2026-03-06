FREEMAIL
NOVI STADION /

Poznato gdje će Lokomotiva igrati na početku sezone 2026./27.

Poznato gdje će Lokomotiva igrati na početku sezone 2026./27.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Otvoreno ostaje pitanje gdje će igrati Dinamo Zagreb II, koji od sljedeće sezone nastupa u Prva NL

6.3.2026.
14:23
Sportski.net
Marko Lukunic/PIXSELL
Iako se neko vrijeme spominjalo da bi NK Lokomotiva Zagreb početak sljedeće sezone mogla igrati izvan Zagreba, od toga ipak neće biti ništa.

Prema pisanju Germanijak, klub je razmatrao preseljenje u HNK Gorica u Velikoj Gorici ili u Zaprešić, no na kraju je postignut dogovor s GNK Dinamo Zagreb da i sezonu 2026./27. započne na Stadion Maksimir.

Sporazum zasad vrijedi za prvih devet domaćih utakmica, odnosno prvi dio prvenstva. Plan je da do zime bude dovršena obnova Stadion Kranjčevićeva, nakon čega bi se Lokomotiva odmah preselila na novi stadion.

Sve je bliže i scenarij u kojem bi se ondje preselio i Dinamo, pa bi od siječnja 2027. obje momčadi igrale na obnovljenoj Kranjčevićevoj.

Otvoreno ostaje pitanje gdje će igrati Dinamo Zagreb II, koji od sljedeće sezone nastupa u Prva NL. Jedna od opcija su pomoćni tereni oko Maksimira uz manju dogradnju tribina, dok se razmatraju i stadioni u okolici Zagreba. Konačna odluka očekuje se prije procesa licenciranja za novu sezonu.

