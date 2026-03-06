Najveće face RTL-a podržale humanitarnu izložbu: Evo kako možete i vi sudjelovati u ovoj akciji

Izložba "178 Lica solidarnosti" održava se u Tvornici kulture, a mnoge poznate osobe iz svijeta kulture, sporta i javnog života okupile su se kako bi podržale ovu dobrotvornu inicijativu. Fotografije poznatih lica, snimljene u crno-bijeloj tehnici, prikazuju iskrenost i emociju, bez glamura, a sav prihod od prodaje bit će usmjeren za pomoć djeci iz SOS Dječjeg sela Hrvatska.

Izložba je zamišljena kao jednodnevni događaj, a osim same izložbe, pokrenuta je i online aukcija putem koje posjetitelji mogu kupiti fotografije i time direktno podržati djecu. Za sudjelovanje u donaciji nije potrebno kupiti fotografiju, već je moguće donirati putem službene stranice projekta. Za link za aukciju kliknite OVDJE

Među poznatim osobama koje su se odazvale i podržale ovu akciju su i Mojmira Pastorčić, Zoran Šprajc i Antonija Blaće. Više detalja o izložbi u RTL Direktu ispričali su organizatori izložbe Ivan Bojčić i Igor Cecelja. Više čitajte OVDJE.

Početna cijena fotografija

Početna cijena svake fotografije iznosi 350 eura, dok gornja granica ne postoji. Trenutačno cijena fotografije Mojmire Pastorčić je 400 eura, Zorana Šprajca 365 eura, Antonije Blaće 350 eura. Najveću cijenu ima fotografija Severine, 1.100 eura, zatim fotografija glumice Jadranke Đokić 425 eura, koliko i fotografija Ide Prester.

Organizatori ističu da sudjelovati mogu i oni koji ne žele kupiti fotografiju jer se donacije tijekom cijele kampanje prikupljaju putem internetske stranice projekta. Sav prikupljeni novac bit će doniran SOS Dječjem selu, dok su svi koji sudjeluju u projektu radili volonterski.

Ideja za projekt nastala je prije dvije godine nakon posjeta domu za nezbrinutu djecu. Tada je pokrenuta inicijativa za humanitarnu akciju, a Igor i Sanja predložili su da se snime portreti poznatih osoba, čime je projekt ubrzo dobio konačan oblik.

Fotografiranje je, kažu autori, proteklo vrlo jednostavno jer nitko od pozvanih nije odbio sudjelovati. Većina fotografija nastala je u studiju u Zagrebu, dok je jedan portret snimljen u Rijeci u improviziranom studiju jer osoba koja je sudjelovala zbog zdravstvenih razloga nije mogla doći u Zagreb. Organizatori ističu kako su fotografije velikog formata te mogu krasiti domove ili urede, ali i podsjećati na sudjelovanje u humanitarnoj akciji koja pomaže djeci.

