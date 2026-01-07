Kad je pao snijeg Goran nije čekao čudo: Radio cijelu noć kako bi razveselio svu djecu u selu
U Svetom Đurđu kod Donjeg Miholjca ovih su dana zimske radosti dobile posebno značenje zahvaljujući Goranu Zlatuniću, čovjeku velikog srca i još veće upornosti. Vođen željom da razveseli djecu iz svoga sela, Goran je u jednoj noći napravio sanjke kako bi im omogućio bezbrižnu zimsku radost.
"Kako godinama nije bilo pravog snijega u našem kraju, a sada su krenule prognoze da bi ga trebali biti odlučio se na ne tako mali pothvat. U radionicu je ušao 6. siječnja oko 21 sat i bacio se na posao. Bez prestanka radio cijelu noć i dio dana, bez sna i odmora", ispričala je čitateljica net.hr-a Valentina, ponosna na svog sumještanina.
Iako po struci nije majstor, ističe, pokazao je da se voljom, trudom i dobrom namjerom može napraviti majstorsko djelo. Njegov nesebičan čin oduševio je sumještane, a djeci donio osmijehe i uspomene za cijeli život.
"Napravio je majstorski posao. Sve je to samo upornost", hvali svog sumještanina Valentina
Goran Zlatunić postao je tako pravi primjer kako mala djela dobrote čine velike razlike.