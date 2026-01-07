FREEMAIL
SLAVONAC VELIKOG SRCA /

Kad je pao snijeg Goran nije čekao čudo: Radio cijelu noć kako bi razveselio svu djecu u selu

U Svetom Đurđu kod Donjeg Miholjca ovih su dana zimske radosti dobile posebno značenje zahvaljujući Goranu Zlatuniću, čovjeku velikog srca i još veće upornosti. Vođen željom da razveseli djecu iz svoga sela, Goran je u jednoj noći napravio sanjke kako bi im omogućio bezbrižnu zimsku radost.

"Kako godinama nije bilo pravog snijega u našem kraju, a sada su krenule prognoze da bi ga trebali biti odlučio se na ne tako mali pothvat. U radionicu je ušao 6. siječnja oko 21 sat i bacio se na posao. Bez prestanka radio cijelu noć i dio dana, bez sna i odmora", ispričala je čitateljica net.hr-a Valentina, ponosna na svog sumještanina.

Kad je pao snijeg Goran nije čekao čudo: Radio cijelu noć kako bi razveselio svu djecu u selu
Foto: Net.hr

Iako po struci nije majstor, ističe, pokazao je da se voljom, trudom i dobrom namjerom može napraviti majstorsko djelo. Njegov nesebičan čin oduševio je sumještane, a djeci donio osmijehe i uspomene za cijeli život.

Kad je pao snijeg Goran nije čekao čudo: Radio cijelu noć kako bi razveselio svu djecu u selu
Foto: Net.hr

"Napravio je majstorski posao. Sve je to samo upornost", hvali svog sumještanina Valentina

Goran Zlatunić postao je tako pravi primjer kako mala djela dobrote čine velike razlike.

