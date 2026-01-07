FREEMAIL
SKUPA SVAKODNEVICA /

Objavljeni novi podaci o inflaciji: Evo što je u prosincu pojeftinilo, a što poskupjelo

Objavljeni novi podaci o inflaciji: Evo što je u prosincu pojeftinilo, a što poskupjelo
Foto: Profimedia

Konačni podaci za prosinac 2025. prema klasifikaciji Europske klasifikacije osobne potrošnje prema namjeni objavljuju se 15. siječnja 2026.

7.1.2026.
13:27
danas.hr
Profimedia
Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u prosincu 2025. u odnosu na prosinac 2024. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,3 %, dok su u odnosu na studeni 2025. (na mjesečnoj razini) manje za 0,4 %.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za usluge iznosi 6,3 %, za energiju 3,9 %, za hranu, piće i duhan 3,1 %, a za industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,1 %.

Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponentu usluge, za 0,3 %, dok je pad stope procijenjen za komponente industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 0,8 %, energija te hrana, piće i duhan, po svakoj komponenti za 0,7 %.

Uskoro konačni podaci

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u prosincu 2025. u odnosu na prosinac 2024. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,8 %, dok su u odnosu na studeni 2025. (na mjesečnoj razini) manje za 0,3 %.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za prosinac 2025. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

Konačni podaci za prosinac 2025. prema klasifikaciji Europske klasifikacije osobne potrošnje prema namjeni objavljuju se 15. siječnja 2026.

POGLEDAJTE VIDEO: Samo Estonija ima veću inflaciju: Energija, hrana i usluge rastu, industrijski proizvodi jedini pali

InflacijaCijenePadProsinac
