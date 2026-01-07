Dobročinitelji u akciji: Obnovili stari auto pa ga darovali samohranoj majci

POMOGLI OBITELJI U NEVOLJI /

Kada je u prometnoj nesreći Robert Rončević iz Križevaca stradao, završio u komi te ponovno učio govoriti i hodati, odlučio je da će, ako se oporavi, pomagati drugima. Njegova velika odluka dobila je novi zamah kada su mu se pridružili još dobročinitelja. Njihova najnovija akcija uključuje obnovu starog automobila koji su darovali samohranoj majci Karmen Hranić iz Maruševca, koja je u požaru izgubila dom.

Cijelu priču pogledajte u prilogu