Beskućnici spas nalaze u prihvatilištima: 'Smrznu se na ulici, nisu ni svjesni opasnosti'

Temperature u Zagrebu su ispod ništice, snijeg je potpuno zabijelio grad, a za one bez topline doma svaka noć je opasna. Grad Zagreb zato pojačava kapacitete u prihvatilištima i prenoćištima.

"Oni su sigurni od hladnoće, sigurni su od alkoholizma, sigurni su od zlouporabe narkotika, sigurni su i od nasilja i ovo je prostor koji im omogućuje da stanu na loptu i odmore", kaže Ivan Ninković, voditelj Caritasova prihvatilišta za beskućnike Sesvetski Kraljevec.

"Za večeru imaju evo meso, piletinu, i pečeni krumpir na kockice, salata će bit i tako", kaže Jadranko Palčec, volonter u Caritasovu prihvatilištu za beskućnike Sesvetski Kraljevec.

Prehrana, briga o zdravlju, krov nad glavom, socijalno uključivanje - osigurano je svakome u prihvatilištu. U Zagrebu su dva za 115 beskućnika. U dva prenoćišta sa 64 kreveta - mogu biti od šest navečer do osam ujutro.

"U prihvatilištima ima još 40 mjesta, pozivam sve da dođu u Veliku Kosnicu gdje su organizirani topli kreveti, nitko nema potrebe da provede noć na hladnom. U prenoćištu se dolazi po redoslijedu dolazaka, u utorak navečer je na primjer Ilica 20 imala puni kapacitet", kaže Iva Prpić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu.

Slična zima ovoj bila je 2013. godine. Tad je na ulici živio Mile Mrvalj.

"Živiš onako kako možeš. Veliko je bogatstvo sačuvati razum ali mnogi su psihički bolesnici. Oni nisu ni svjesni. Mnogi se smrznu ovako na ulici jer su nesvjesni situacije u kojoj jesu i jednostavno ga nađeš mrtvog, smrznutog i to je to", kaže Mile Mrvalj, predsjednik udruge Fajter i bivši beskućnik.

Ne postoje službeni podaci, ali Hrvatska mreža za beskućnike procjenjuje da je samo u Zagrebu između 700 i 1000 ljudi bez krova nad glavom.

"Trenutno je najpotrebnije ove ljude maknuti s ulice i ovog vremena. Ti ljudi se ne snalaze, dezorijentirani su. Mi im dajemo letke, podatke, no oni se boje, pogotovo stariji mlađih jer tu ima svega. To je i razlog zašto mnogi izbjegavaju prenoćišta i prihvatilišta", kaže Vesna Ribarić, koordinatorica inicijative Od srca do srca za beskućnike i potrebite.

No iz prihvatilišta podsjećaju da, ako čitaju oni kojima je to potrebno, mjesta trenutačno ima i ne moraju još jednu noć provesti na hladnoći.