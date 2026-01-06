Hrvati zaglavili usred građanskog rata u Jemenu: 'Sve je blokirano i našeg leta nema'

Na jemenskom otoku Socotra zapelo je šestero Hrvata, nakon što je eskalirao građanski rat na kopnu. Zračni promet bio je u potpunosti obustavljen, pa je na udaljenom otoku pod UNESCO-vom zaštitom ostalo zatočeno oko 600 turista.

Otok u Arapskom moru, poznat po bogatoj bioraznolikosti i jedinstvenom pejzažu, udaljen oko 300 kilometara od jemenske obale - Socotra uglavnom funkcionira kao utočište mira u dugogodišnjem građanskom ratu. Međutim, uslijed eskalacije sukoba i zatvaranja zračnog prostora - na otoku su zaglavile stotine turista, među kojima i šest Hrvata.

"Kada smo se trebali vratiti kući, saznali smo da su svi letovi blokirani i da našeg leta nema. Ovdje smo već 4 dana. Platili smo si dodatno hotel koji smo našli uz pomoć lokalnog stanovništva", rekla je Maja Mačinko iz Zagreba.

Maja Mačinko, profesorica iz Zagreba jedna je od zatočenih Hrvata koji su s otoka trebali otići 2. siječnja. Poručuju da su na sigurnom, jer ondje nema borbi. Prva dva dana od otkazanog puta kampirali su na plaži, a onda su pronašli smještaj u hotelu. Prema najnovijim informacijama kojima raspolažu, evakuacijski letovi bi trebali krenuti uskoro - no još čekaju potvrdu.

"Uplatili smo svako za sebe novac za kartu i čekamo potvrdu kada bismo mogli krenuti. Zadnje informacije koje imamo jest da letimo za Saudijsku Arabiju i da je redoslijed odlaska s otoka prema redu dolaska, što znači da bismo mi trebali biti na prvom avionu koji bi išao prema kopnu", rekla je Mačinko.

'Oko 600 ljudi iz cijelog svijeta je tu'

Iz Hrvatskog veleposlanstva u Egiptu, zaduženom za Jemen, poručuju da prate situaciju. A prema svjetskim medijima zračna luka u Adenu na kopnu je otvorena od prekjučer.

"Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kairu u kontaktu je sa šestero hrvatskih državljana koji su se obratili za pomoć zbog nemogućnosti povratka u Republiku Hrvatsku nakon turističkog posjeta Jemenu. Prema našim saznanjima svi su dobrog zdravstvenog stanja i na sigurnom", priopćili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Građanski rat u Jemenu traje više od 10 godina, a u posljednje vrijeme su eskalirali sukobi između separatista Južnog prijelaznog vijeća, koji imaju podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata, te vladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija.

"Oko 600 ljudi iz cijelog svijeta je tu, a ovo pogađa svakoga od nas. Imamo probleme zbog posla, probleme s povezivanjem s obiteljima, a u mom slučaju i sa zdravljem jer bih za nekoliko dana u Italiji trebala primiti lijek koji mi spašava život", rekla je Adriana Rufli iz Italije.

Svjetski mediji izvještavaju da bi letovi mogli krenuti sutra, no zbog nesigurne situacija - još nema službene potvrde.