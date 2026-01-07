Koliko ste zadovoljni radom zimskih službi u vašem gradu?

Snijeg je zatrpao većinu kontinentalne Hrvatske. Na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Snijeg pada mjestimice u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji, a zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dijelu Slavonije, Istri, Hrvatskom primorju i pojedinim otocima sjevernog Jadrana.

