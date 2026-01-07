FREEMAIL
PITAMO VAS /

Koliko ste zadovoljni radom zimskih službi u vašem gradu?

Koliko ste zadovoljni radom zimskih službi u vašem gradu?
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice snijeg. Na moru većinom kiša, gdjegod na sjeveru i snijeg nošen burom. Prema večeri prestanak oborine i smanjenje naoblake sa zapada, prognoza je DHMZ-a

7.1.2026.
12:11
danas.hr
Davor Puklavec/pixsell
Snijeg je zatrpao većinu kontinentalne Hrvatske. Na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Snijeg pada mjestimice u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji, a zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dijelu Slavonije, Istri, Hrvatskom primorju i pojedinim otocima sjevernog Jadrana.

U našoj redovnoj rubrici pitamo:

Koliko ste zadovoljni radom zimskih službi u vašem gradu?

Odgovore nam pišite na Facebook stranici portala Net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16:30.

POGLEDAJTE VIDEO: Utrošeno 1100 tona soli u Zagrebu:

Pitamo VasPitali Smo VasSnijegčišćenje
