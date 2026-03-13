Victoria Beckham šokirala mršavim izdanjem: Javnost zgrožena izgledom njezinih nogu

Victoria Beckham (51) ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je snimljena u londonskoj četvrti Soho, gdje se uputila prema svom uredu. Iako je poznata po besprijekornom modnom stilu, ovoga puta mnogi su primijetili kako modna dizajnerica izgleda mršavije nego ikad, što je izazvalo zabrinutost među obožavateljima.

Bivša članica grupe Spice Girls i danas njeguje prepoznatljiv sofisticiran stil, a i za odlazak u ured često bira modne kombinacije koje izgledaju kao da su upravo sišle s modne piste. Ovaj put nosila je elegantnu suknju s vrlo visokim prorezom koja je dodatno naglasila njezinu izrazito vitku, gotovo žilavu nogu.

Pedestjednogodišnja majka četvero djece nedavno se vratila u London iz Pariza, gdje je tijekom Tjedna mode predstavila svoju novu kolekciju i ponovno pobrala pohvale modne industrije.

Otvoreno govorila o vlastitoj borbi

Ipak, njezino najnovije pojavljivanje pokrenulo je raspravu na društvenim mrežama jer su neki obožavatelji izrazili zabrinutost zbog njezine izrazite mršavosti. Beckham je ranije otvoreno govorila o vlastitoj borbi s poremećajem prehrane, priznajući da je u mladosti imala problema s odnosom prema hrani i vlastitom tijelu.

U intervjuima je isticala kako je s godinama naučila razviti zdraviji odnos prema prehrani i tjelovježbi te kako danas veliku pažnju posvećuje ravnoteži između zdravog načina života i poslovnih obaveza.

