FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'KOST I KOŽA' /

Victoria Beckham šokirala mršavim izdanjem: Javnost zgrožena izgledom njezinih nogu

Victoria Beckham šokirala mršavim izdanjem: Javnost zgrožena izgledom njezinih nogu
×
Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Beckham je ranije otvoreno govorila o vlastitoj borbi s poremećajem prehrane, priznajući da je u mladosti imala problema s odnosom prema hrani i vlastitom tijelu

13.3.2026.
14:18
Hot.hr
GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Victoria Beckham (51) ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što je snimljena u londonskoj četvrti Soho, gdje se uputila prema svom uredu. Iako je poznata po besprijekornom modnom stilu, ovoga puta mnogi su primijetili kako modna dizajnerica izgleda mršavije nego ikad, što je izazvalo zabrinutost među obožavateljima.

Victoria Beckham šokirala mršavim izdanjem: Javnost zgrožena izgledom njezinih nogu
Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Bivša članica grupe Spice Girls i danas njeguje prepoznatljiv sofisticiran stil, a i za odlazak u ured često bira modne kombinacije koje izgledaju kao da su upravo sišle s modne piste. Ovaj put nosila je elegantnu suknju s vrlo visokim prorezom koja je dodatno naglasila njezinu izrazito vitku, gotovo žilavu nogu.

Victoria Beckham šokirala mršavim izdanjem: Javnost zgrožena izgledom njezinih nogu
Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Pedestjednogodišnja majka četvero djece nedavno se vratila u London iz Pariza, gdje je tijekom Tjedna mode predstavila svoju novu kolekciju i ponovno pobrala pohvale modne industrije.

Victoria Beckham šokirala mršavim izdanjem: Javnost zgrožena izgledom njezinih nogu
Foto: GoffPhotos.com/Goff Photos/Profimedia

Otvoreno govorila o vlastitoj borbi

Ipak, njezino najnovije pojavljivanje pokrenulo je raspravu na društvenim mrežama jer su neki obožavatelji izrazili zabrinutost zbog njezine izrazite mršavosti. Beckham je ranije otvoreno govorila o vlastitoj borbi s poremećajem prehrane, priznajući da je u mladosti imala problema s odnosom prema hrani i vlastitom tijelu.

U intervjuima je isticala kako je s godinama naučila razviti zdraviji odnos prema prehrani i tjelovježbi te kako danas veliku pažnju posvećuje ravnoteži između zdravog načina života i poslovnih obaveza.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Trump tjera suradnike na jako bizarnu stvar: 'Svi se boje ne nositi ih'

Victoria BeckhamMršavost
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike