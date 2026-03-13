Ovo je najopasniji petak 13. u povijesti: Evo kakve vas nevolje čekaju prema vašem horoskopu

Zvukovi iz horor filmova kao da postaju glasniji, a opći osjećaj nelagode širi se zrakom. Da, petak 13. je pred nama, a ovaj put, u ožujku 2026. godine, sa sobom donosi više od samog praznovjerja. Prema astrolozima, na nebu se sprema prava kozmička oluja koja obećava iskušenja, nagle preokrete i pokoju nezgodu za svakoga od nas.

Ovaj zloglasni datum svoju mračnu reputaciju vuče stoljećima, još iz nordijske mitologije. Priča kaže kako je dvanaest glavnih božanstava priredilo večeru u Valhalli, no zabavu je prekinuo Loki, bog prevare, koji se pojavio kao nepozvani trinaesti gost i orkestrirao ubojstvo Baldera, boga svjetlosti. Od tada, broj trinaest nosi pečat nesreće.

Ta se simbolika nastavila i u kršćanskoj tradiciji s Posljednjom večerom, gdje je trinaesti gost bio Juda, izdajnik.

No, petak, 13. ožujka 2026. nije zlokoban samo zbog folklora. Astrološki tranziti toga dana posebno su napeti i mogli bi donijeti izazove koji će testirati naše strpljenje, odnose i zdrav razum.

Kozmička oluja na pomolu: Što se događa na nebu?

Ključni događaj koji obilježava ovaj period je rijetka i moćna konjunkcija Saturna i Neptuna, koja se događa na samom početku Ovna. Saturn je planet granica, karme i surove stvarnosti, dok je Neptun vladar snova, iluzija i obmana.

Njihov sudar u vatrenom, impulzivnom Ovnu astrolozi opisuju kao "konačni obračun između zablude i istine". Mjehurići od sapunice u kojima smo živjeli pucaju pod pritiskom stvarnosti, a iluzije se suočavaju s hladnim tušem istine.

Kao da to nije dovoljno, cijeli se kaos odvija usred retrogradnog Merkura u Ribama, što se smatra jednim od najizazovnijih astroloških položaja. Merkur, planet komunikacije i logike, u sanjivim i kaotičnim ribama osjeća se izgubljeno, što dovodi do masovnih nesporazuma, tehnoloških kvarova i opće konfuzije.

Razlikovanje činjenica od fikcije postaje gotovo nemoguće, stvarajući savršenu podlogu za nezgode i pogrešne procjene.

Ovan

Pritisak je na vama. Saturn u vašem znaku donosi osjećaj teškog tereta i odgovornosti, a vi biste mogli reagirati svojom tipičnom impulzivnošću.

Glavna opasnost leži u profesionalnom izgaranju i nezgodama uzrokovanim žurbom. Pazite na glavu i izbjegavajte rizične poteze, kako na poslu tako i u prometu. Vaš ego bit će na kušnji, a nepromišljene odluke mogle bi vas skupo stajati.

Bik

Vaša stabilnost je ugrožena, ponajviše na financijskom planu. Kombinacija Urana u vašem znaku i napetih aspekata potiče vas na rizična ulaganja i nepromišljene troškove.

Oduprite se porivu za brzom zaradom jer bi vas mogla dočekati neugodna iznenađenja i financijski gubici. Također, pripazite na tvrdoglavost u odnosima; arogancija bi vas mogla udaljiti od ljudi koji su vam važni.

Blizanci

Vaš vladar Merkur kreće se unatrag, što za vas znači dvostruku dozu kaosa. Komunikacija je vaše najjače oružje, no ovih dana ono se može okrenuti protiv vas.

Rizik od ozbiljnih verbalnih sukoba, slanja poruka pogrešnim osobama i širenja krivih informacija je ogroman. Mogući su i sporovi oko imovine. Prije nego što bilo što kažete ili potpišete, provjerite triput.

Rak

Emocionalna iscrpljenost vaša je najveća prijetnja. Napetost na poslu i u obitelji mogla bi dovesti do nesanice, nervoze i posljedičnog pada imuniteta.

Zvijezde vas upozoravaju da se klonite fantazija o brzom bogaćenju i nerealnih obećanja. Ovo nije vrijeme za velike poslovne poteze, već za brigu o vlastitom mentalnom i fizičkom zdravlju.

Lav

Vaša potreba da budete u centru pažnje mogla bi vas dovesti u opasnost. Astrolozi posebno upozoravaju na neopreznu i brzu vožnju.

Želja za dokazivanjem mogla bi rezultirati prometnom nezgodom. Uz to, pripazite na probavu i izbjegavajte tešku i začinjenu hranu. Okolnosti možda neće biti na vašoj strani, stoga ćete se morati osloniti na vlastitu snagu i strpljenje.

Djevica

Kao znak kojim vlada Merkur, i vi ste pod snažnim utjecajem retrogradnog kaosa. Stres bi se mogao manifestirati kroz zdravstvene probleme, stoga je ključno da usporite.

Sklonost pretjeranoj samokritičnosti mogla bi vas odvesti u izolaciju. Vrijeme je za odmor i povlačenje iz nepotrebnih sukoba. Ne dopustite da vas sitnice izbace iz takta.

Vaga

Vaši odnosi su na testu. Venera, vaša vladarica, u napetom je položaju, što donosi rizik od naglih prekida partnerstava i prijateljstava.

Moguće je da će na vidjelo izaći neke ružne istine o ljudima iz vašeg najbližeg okruženja. Odluke donesene u afektu mogle bi imati dugoročne posljedice. Budite spremni na suočavanje s nekim neugodnim činjenicama.

Škorpion

Vaš intenzitet i sklonost aroganciji mogli bi izazvati ozbiljne probleme s autoritetima. Sukobi sa šefovima ili predstavnicima zakona vrlo su izgledni ako ne obuzdate svoj temperament.

Pod utjecajem Saturna, mogli biste osjetiti poriv da se distancirate od odgovornosti, što će samo pogoršati situaciju. Anksioznost je pojačana, stoga izbjegavajte donošenje važnih odluka.

Strijelac

Ego-konflikti i obiteljske svađe prijete da unište vaš mir. Posebno su naglašeni sporovi oko imovine ili nasljedstva. Postoji velika opasnost od izdaje, čak i od strane bliskih osoba, stoga ne potpisujte nikakve važne dokumente bez pažljivog čitanja.

Ne dijelite svoje planove sa svakim i čuvajte se lažnih obećanja.

Jarac

Mjesec u vašem znaku čini vas preosjetljivima, a fizički se to može manifestirati kroz bolove u zglobovima, koljenima i kostima. Moguća je i briga oko zdravlja djeteta ili mlađeg člana obitelji.

Na poslu vas testiraju, a privatni kaos prijeti da se prelije u javnost. Budite diskretni i rješavajte probleme tiho i učinkovito.

Vodenjak

Tehnologija vam nije prijatelj ovog petka. Najveći rizik leži u kvarovima automobila, kućanskih aparata i računala. Pluton u vašem znaku povećava rizik od tehničkih nezgoda, stoga provjerite ispravnost uređaja koje koristite.

Izbjegavajte impulzivne odluke, pogotovo ako uključuju rizik. Mogući su i iznenadni probavni problemi.

Ribe

Vi ste u epicentru oluje. Sa Suncem, Marsom i retrogradnim Merkurom u vašem znaku, osjećate se kao da ste u gustoj magli. Emocionalna konfuzija je na vrhuncu, a praktične posljedice su neizbježne.

Najizloženiji ste klasičnim nezgodama petka 13.: gubitku ključeva, novčanika, mobitela i važnih dokumenata. Usporite i krećite se s maksimalnim oprezom.