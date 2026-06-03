Američki državni tajnik zaprijetio Iranu pred Mundijal: 'Nećemo ih pustiti u zemlju'

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je zastupnicima da SAD neće dopustiti Irancima povezanim s Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC) da se uključe u delegaciju te zemlje za sudjelovanje na Svjetskom nogometnom prvenstvu koje počinje ovog mjeseca.

Unatoč ratu koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana krajem veljače, Rubio je rekao da Washington "nema problema" s ulaskom iranske nogometne reprezentacije i njezinog pomoćnog osoblja u zemlju.

Iran će na SP-u igrati utakmice u Sjedinjenim Državama, ali će za vrijeme turnira biti smješten u Meksiku.

"Ono što nećemo dopustiti jest da u svoju delegaciju uključe ljude za koje znamo da nemaju nikakve veze sa sportom ili imaju veze s IRGC-om ili sličnim stvarima, tako da ćemo to vrlo pomno pratiti“, rekao je Rubio na saslušanju odbora Zastupničkog doma.

Iran na World Cupu očekuju susreti protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda.