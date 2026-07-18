Pogledajte najzanimljivije trenutke trećeg treninga Velike nagrade Belgije

Posljednji slobodni trening za Veliku nagradu Belgije donio je pregršt uzbuđenja. Mladi vozač Mercedesa Kimi Antonelli ponovno je postavio najbrže vrijeme, no svu pažnju ukrao je Lewis Hamilton koji je sudarom doveo u pitanje svoj nastup u poslijepodnevnim kvalifikacijama na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps.

Dominacija talijanskog talenta

Mladi Kimi Antonelli nastavio je sa sjajnim predstavama ovog vikenda. Nakon što je bio najbrži i na drugom slobodnom treningu, vozač Mercedesa je i u subotu ujutro pokazao da se na njega mora najozbiljnije računati. S krugom od 1:45.990 osigurao je prvo mjesto, potvrdivši odličnu formu na zahtjevnoj stazi. Najbliži pratitelji bili su mu Lando Norris u McLarenu, sa zaostatkom od 0,139 sekundi, te aktualni prvak Max Verstappen u Red Bullu. Nizozemac je bio tek devet tisućinki sekunde sporiji od Norrisa, što najavljuje iznimno neizvjesnu borbu za startne pozicije.

Hamiltonov sudar zakomplicirao život Ferrariju

Nekoliko minuta prije kraja, sesija je prekinuta crvenom zastavom. Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton izgubio je kontrolu nad Ferrarijem u brzom zavoju Les Fagnes te udario u zaštitnu ogradu. Incident je bio gotovo identičan sudaru koji je dan ranije na istom mjestu imao Pierre Gasly, a Hamilton je putem radija odmah priznao pogrešku. "Da, uništio sam bolid, oprostite", poručio je momčadi. Šteta na stražnjem kraju bolida je značajna, zbog čega Ferrarijeve mehaničare čeka teška utrka s vremenom kako bi popravili bolid za kvalifikacije. Unatoč izlijetanju, Hamilton je zahvaljujući ranije postavljenom vremenu završio trening kao peti.

Povratnici i problemi za ostale

Trening je donio i povratak vozača koji su imali probleme u petak. Oscar Piastri, koji je zbog hidraulike propustio dio jučerašnjeg programa, odvozio je solidan broj krugova za McLaren i postavio sedmo vrijeme. Uspješno se vratio i Pierre Gasly, čiji su mehaničari Alpinea tijekom noći popravili oštećeni bolid. S druge strane, Charles Leclerc u drugom Ferrariju nije imao idealnu sesiju, žaleći se na promet na stazi, te je završio kao šesti. Isack Hadjar iz Red Bulla imao je manjih problema s gubitkom snage na izlazu iz boksa, no uspio je nastaviti i zabilježiti deseto vrijeme.

Najzanimljivije trenutke trećeg treninga Velike nagrade Belgije pogledajte OVDJE.