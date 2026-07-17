Drugi trening za Veliku nagradu Belgije donio je kaos

Vodeći u poretku prvenstva, Kimi Antonelli, postavio je najbrže vrijeme na drugom slobodnom treningu za Veliku nagradu Belgije. Vozač Mercedesa bio je najbrži u sesiji koju su obilježila dva prekida crvenom zastavom. Iza njega su se plasirali Lando Norris u McLarenu i Max Verstappen u Red Bullu.

Dvostruki prekid i uništeni Alpine

Trening na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps bio je daleko od mirnog. Prva crvena zastava pojavila se nakon petnaestak minuta, kada je Max Verstappen u zavoju Stavelot izletio široko i na stazu nanio veliku količinu šljunka. Suci su morali zaustaviti sesiju kako bi očistili trkaću liniju. Drugi, znatno ozbiljniji incident, dogodio se u posljednjih 15 minuta. Pierre Gasly izgubio je kontrolu nad svojim Alpineom na izlazu iz zavoja Fagnes i stražnjim krajem bolida udario u zaštitnu ogradu. Udarac je u potpunosti uništio stražnje krilo, a Gasly je morao parkirati svoj oštećeni bolid pored staze.

Problemi za Russella i Ferrari

Dok je Antonelli pokazao dominantnu brzinu s krugom od 1:45.944, njegov momčadski kolega George Russell mučio se s tempom. Britanac je završio kao osmi, s velikim zaostatkom od 1,2 sekunde, te se putem radija požalio da su mu stražnje gume prehladne. Problema je bilo i u taboru Ferrarija, ali izvan staze. Talijanska momčad našla se pod istragom sudaca zbog navodnog kršenja sportskih pravila. Sumnja se da setovi guma korišteni na prvom treningu nisu na vrijeme fizički vraćeni Pirelliju prije početka druge sesije.

Iza vodeće trojke smjestili su se Lewis Hamilton u Ferrariju i Isack Hadjar u drugom Red Bullu. Oscar Piastri, koji je propustio početak sesije zbog problema s hidraulikom, stigao je do šestog mjesta. Na samom začelju, s više od pet sekundi zaostatka, bili su vozači Aston Martina. Kaotičan petak u Ardenima nagovještaj je uzbudljivog vikenda prije ljetne stanke u Formuli 1.