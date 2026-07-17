Prvi trening na kultnoj stazi: Red Bullov dvojac pokazuje zube

Prvi dan vikenda Velike nagrade Belgije donosi dva slobodna treninga na kultnoj stazi Spa-Francorchamps.

Tijek treninga

13.42 - Norris je jedini koji je još u boksu i nije postavio vrijeme.

13.40 - Verstappen šest desetinki ispred trećeg Leclerca, dvije ispred Hadjara.

13.38 - Russell i Antonelli s laganim tempm. Sekundu i pol su iza Hadjara. Hadjar je jedini na soft gumama, većina je na mediumu.

13.36 - 1:48.918 je Hadjarov brzi krug. On i Verstappen su brži od Ferrarija nakon prvih krugova.

13.35 - Hamilton je u brzom krugu. Odvozio je krug 1:40.438

13.34 - Pierre Gasly se žali na volan.

13.30 - Vozači lagano izlaze na stazu.

13.27 - Kiše ne bi trebalo biti danas. Trening traje sat vremena.

- Prvi trening počinje u 13 sati i 30 minuta.

Najava

Nakon uzbuđenja na Silverstoneu, karavana Formule 1 seli se u srce ardenskih šuma na jednu od najiščekivanijih utrka sezone. Velika nagrada Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps deseta je postaja prvenstva i ključan test za vozače i momčadi u jeku sve napetije borbe za naslov svjetskog prvaka.

Trkaći vikend počinje u petak, 17. srpnja, s dva slobodna treninga koji će momčadima dati prvu priliku za podešavanje bolida. Prvi trening na rasporedu je od 13:30 do 14:30 po lokalnom vremenu, dok će vozači drugi put na stazu izaći u poslijepodnevnom terminu od 17:00 do 18:00 sati.

Oba treninga moći ćete gledati UŽIVO na RTL 2 i platformi Voyo.