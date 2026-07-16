Formula 1 stiže na legendarnu stazu: Evo kada i gdje gledati Veliku nagradu Belgije

Nakon uzbuđenja na Silverstoneu, karavana Formule 1 seli se u srce ardenskih šuma na jednu od najiščekivanijih utrka sezone. Velika nagrada Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps deseta je postaja prvenstva i ključan test za vozače i momčadi u jeku sve napetije borbe za naslov svjetskog prvaka.

Trkaći vikend počinje u petak, 17. srpnja, s dva slobodna treninga koji će momčadima dati prvu priliku za podešavanje bolida. Prvi trening na rasporedu je od 13:30 do 14:30 po lokalnom vremenu, dok će vozači drugi put na stazu izaći u poslijepodnevnom terminu od 17:00 do 18:00 sati. Subota, 18. srpnja, donosi posljednje pripreme i prvu pravu borbu za startne pozicije. Treći slobodni trening vozit će se od 12:30 do 13:30, a vrhunac dana slijedi u 16:00 sati kada počinju kvalifikacije koje će odrediti poredak za nedjeljnu utrku. Spektakl vikenda, Velika nagrada Belgije, započet će u nedjelju, 19. srpnja, točno u 15:00 sati, kada će se ugasiti crvena svjetla i vozači krenuti u 44 kruga dugu borbu za pobjedu.

Veliku nagradu Belgije gledajte uživo na programima RTL-a i platforme Voyo.

Potpuni raspored vikenda

Petak, 17. srpnja

Prvi slobodni trening: 13:30 - 14:30 (RTL 2 i platforma Voyo)

Drugi slobodni trening: 17:00 - 18:00 (RTL 2 i platforma Voyo)

Subota, 18. srpnja

Treći slobodni trening: 12:30 - 13:30 (RTL 2 i platforma Voyo)

Kvalifikacije: 16:00 (RTL 2 i platforma Voyo)

Nedjelja, 19. srpnja

Vrijeme je za Formulu: 14:00 (RTL i platforma Voyo)

Utrka (Velika nagrada Belgije): 15:00 (RTL i platforma Voyo)

Spa-Francorchamps nije samo staza, već je sinonim za Formulu 1. Sa svojih sedam kilometara, najduža je u kalendaru i predstavlja pravi "rollercoaster" s dramatičnim promjenama nadmorske visine i legendarnim zavojima koji testiraju granice hrabrosti. Kombinacija zavoja Eau Rouge i Raidillon, gdje vozači jure uzbrdo gotovo punim gasom, oduzima dah i smatra se jednim od najvećih izazova u motosportu. I dvostruki prvak Fernando Alonso opisao ju je kao "vjerojatno najbolju stazu na svijetu, gdje je svaki krug čaroban". Dodatni element neizvjesnosti uvijek je i notorno nepredvidivo vrijeme. U Ardenima se nerijetko događa da je jedan dio staze potpuno suh, dok na drugom pada kiša, što strategije čini izuzetno kompleksnima. Vremenska prognoza za vikend najavljuje mogućnost grmljavinskih pljuskova, što bi moglo začiniti prvu kišnu utrku sezone.