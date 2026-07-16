Bortoleto poslao jasnu poruku nezadovoljnim vozačima: 'Ne možemo tri godine pričati o istom'

Vozač Audija Gabriel Bortoleto smatra kako bi vozači Formule 1 trebali prihvatiti nova tehnička pravila i prestati se vraćati na rasprave o promjenama koje su stupile na snagu ove sezone. Mladi Brazilac ističe da Formula 1, unatoč drukčijim karakteristikama bolida, nije izgubila svoju draž.

Novi tehnički propisi za 2026. godinu izazvali su brojne rasprave među vozačima. Nakon razdoblja od 2022. do 2025., u kojem su se navikli na bolide s velikom količinom potisne sile i iznimno velikim brzinama u brzim zavojima, mnogi smatraju da su aktualni automobili manje uzbudljivi za vožnju.

Dodatne izmjene pravila već su najavljene za 2027. i 2028. godinu kako bi se ublažili problemi povezani s upravljanjem energijom, uključujući povećanje snage motora s unutarnjim izgaranjem zahvaljujući većem protoku goriva.

Pojedini vozači već su upozorili da su pojedine staze posebno zahtjevne kada je riječ o potrošnji energije. Nakon Velike nagrade Velike Britanije spominjalo se kako bi Spa-Francorchamps mogao predstavljati još veći izazov, a Oscar Piastri čak je izjavio da bi bilo "tužno" ako bi vozači zbog praznih baterija morali usporavati na nekim od najpoznatijih zavoja.

Bortoleto se, međutim, ne slaže s takvim kritikama. Smatra da Silverstone, unatoč nešto manjim brzinama u najbržim zavojima, nije izgubio ono po čemu je poseban.

"Ne mislim da je Formula 1 izgubila svoju čar. Kroz Copse i dalje prolazimo brzinom od oko 280 km/h, što znači da i dalje moramo popustiti gas. To nije zavoj koji prolazimo bez ikakvog napora. Prošle godine bolidi su bili drukčiji, ali sada moramo prihvatiti pravila prema kojima se utrkujemo", rekao je Bortoleto.

Brazilac smatra kako bi vozači trebali prestati stalno kritizirati aktualni pravilnik jer će on ostati na snazi do kraja 2030. godine. Tek nakon toga Formula 1 razmatra novu promjenu tehničkih propisa, uključujući mogućnost povratka atmosferskih V8 motora.

"Ako se netko i dalje želi žaliti, vrijeme je da okrene novu stranicu. Ovo su pravila s kojima ćemo živjeti do 2030. godine. Kada dođu nova, tada ćemo ponovno razgovarati o promjenama. Ne možemo tri godine voditi istu raspravu", poručio je.

Dodao je kako i dalje uživa voziti aktualne bolide, posebno zbog njihove agilnosti, te vjeruje da Formula 1 i dalje pruža jednako veliko zadovoljstvo vozačima, unatoč promjenama koje su donijeli novi tehnički propisi.