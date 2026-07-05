Može li talijanski fenomen nastaviti grabiti ka tituli ili će Lewis Hamilton iskoristiti domaću stazu

Od 16 sati nas čeka deveta utrka sezone Formule 1. Lokacija je Velika Britanija i legendarni Silverstone, a samoj utrci prethodile su uzbudljive kvalifikacije na kojima je Kimi Antonelli uzeo startnu poziciju.

Tijek utrke

Utrka počinje u 16:00. emisija "Formula 1 na RTL-u" počinje u 15:00. Nakon utrke gledajte četvrtu epizodu podcasta "Planet Formula"

Startne pozicije:

Kimi Antonelli

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

George Russell

Isack Hadjar

Lando Norris

Max Verstappen

Oscar Piastri

Arvid Lindblad

Liam Lawson

Gabriel Bortoleto

Nico Hulkenberg

Oliver Bearman

Carlos Sainz

Pierre Gasly

Alexander Albon

Esteban Ocon

Valtteri Bottas

Franco Colapinto

Sergio Perez

Lance Stroll

Fernando Alonso

Najava

Danas se od 16 sati vozi glavna utrka Velike nagrade Velike Britanije. Bit će to deveta utrka sezone Formule 1, a prethodile su joj zanimljive kvalifikacije.

Iako je na 1. treningu i u kvalifikacijama za sprint slavio domaći Lewis Hamilton, na samoj sprint utrci dogodilo se malo iznenađenje jer je pobjedu s gotovo tri sekunde prednosti odnio Kimi Antonelli. Nakon tog trijumfa sjajni mladi Talijan nastavio je s dominacijom i odnio pobjedu i u kvalifikacijama, pa tako izborio pole position na legendarnom Silverstoneu. Hoće li mu to omogućiti lakši put do novog slavlja saznajte od 16:00, dok od 15:00 možete gledati emisiju "Formula 1 na RTL-u". Emisiju "Formula 1 na RTL-u", kao i samu utrku, možete gledati na glavnom kanalu RTL-a ili na platformi VOYO.

Nakon utrke gledajte četvrtu epizodu podcasta "Planet Formula"