Može li talijanski fenomen nastaviti grabiti ka tituli ili će Lewis Hamilton iskoristiti domaću stazu
U 15:00 počinje emisija "Formula 1 na RTL-u", u 16:00 sama utrka, a nakon utrke na Net.hru moći ćete pratiti podcast "Planet Formula"
Od 16 sati nas čeka deveta utrka sezone Formule 1. Lokacija je Velika Britanija i legendarni Silverstone, a samoj utrci prethodile su uzbudljive kvalifikacije na kojima je Kimi Antonelli uzeo startnu poziciju.
Tijek utrke
Utrka počinje u 16:00. emisija "Formula 1 na RTL-u" počinje u 15:00. Nakon utrke gledajte četvrtu epizodu podcasta "Planet Formula"
Startne pozicije:
Kimi Antonelli
Charles Leclerc
Lewis Hamilton
George Russell
Isack Hadjar
Lando Norris
Max Verstappen
Oscar Piastri
Arvid Lindblad
Liam Lawson
Gabriel Bortoleto
Nico Hulkenberg
Oliver Bearman
Carlos Sainz
Pierre Gasly
Alexander Albon
Esteban Ocon
Valtteri Bottas
Franco Colapinto
Sergio Perez
Lance Stroll
Fernando Alonso
Najava
Danas se od 16 sati vozi glavna utrka Velike nagrade Velike Britanije. Bit će to deveta utrka sezone Formule 1, a prethodile su joj zanimljive kvalifikacije.
Iako je na 1. treningu i u kvalifikacijama za sprint slavio domaći Lewis Hamilton, na samoj sprint utrci dogodilo se malo iznenađenje jer je pobjedu s gotovo tri sekunde prednosti odnio Kimi Antonelli. Nakon tog trijumfa sjajni mladi Talijan nastavio je s dominacijom i odnio pobjedu i u kvalifikacijama, pa tako izborio pole position na legendarnom Silverstoneu. Hoće li mu to omogućiti lakši put do novog slavlja saznajte od 16:00, dok od 15:00 možete gledati emisiju "Formula 1 na RTL-u". Emisiju "Formula 1 na RTL-u", kao i samu utrku, možete gledati na glavnom kanalu RTL-a ili na platformi VOYO.
Nakon utrke gledajte četvrtu epizodu podcasta "Planet Formula"