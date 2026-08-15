Legenda Manchester Uniteda i Aston Ville preminula u 78. godini: Njegova priča ostaje za povijest

Engleski nogometni svijet tuguje zbog odlaska Jimmyja Rimmera (drugi s lijeve strane), vratara koji je preminuo u 78. godini. Rimmer, čija se karijera protezala dva desetljeća, ostat će upamćen kao jedan od rijetkih igrača s osvojenim Kupom prvaka s dva različita engleska kluba: Manchester Unitedom i Aston Villom. Njegova priča nosi jedinstveni pečat sudbine u oba velika trijumfa.

Počeci u sjeni legende na Old Traffordu

Rođen u Southportu 1948., Jimmy Rimmer pridružio se akademiji Manchester Uniteda kao tinejdžer. Profesionalac je postao 1965., no put do prve momčadi bio je težak jer je na golu stajao neupitni Alex Stepney. Ipak, bio je pouzdana zamjena. Najveći uspjeh s Unitedom doživio je 1968. kada je momčad Matta Busbyja postala prvi engleski osvajač Kupa prvaka. U finalu na Wembleyju protiv Benfice (4-1), Rimmer je bio na klupi i zaslužio svoju prvu medalju, iako nije proveo ni minutu na terenu. Tijekom devet godina na Old Traffordu upisao je 46 nastupa prije 1974. i potrage za novom sredinom.

Ključne godine u Arsenalu i poziv reprezentacije

Za 40.000 funti Rimmer je prešao u Arsenal, gdje je konačno dobio priliku postati prvi vratar. Naslijedio je legendu Boba Wilsona i odmah se nametnuo. Njegova pouzdanost donijela mu je veliko priznanje, pa su ga navijači u prvoj sezoni (1974./75.) izabrali za igrača godine. Za "Topnike" je upisao 146 nastupa u tri sezone, propustivši tek dvije utakmice. Vrhunac je stigao 1976. pozivom u reprezentaciju Engleske. Upisao je svoj jedini nastup za "Gordi Albion" protiv Italije, kao potvrdu statusa jednog od najboljih vratara tog doba.

Vrhunac karijere i gorko-slatka pobjeda s Aston Villom

Godine 1977. Rimmer se pridružio Aston Villi, klubu u kojem je doživio najblistavije trenutke. Postao je stup obrane i ključan igrač u pohodu na naslov prvaka Engleske u sezoni 1980./81. Sljedeće sezone uslijedio je povijesni europski put. Aston Villa se probila do finala Kupa prvaka, a Rimmer je bio jedan od petorice igrača koji su započeli svih devet utakmica. U finalu u Rotterdamu protiv Bayerna, sudbina je opet imala glavnu ulogu. Nakon samo devet minuta igre, Rimmer je zbog ozljede vrata morao van. Zamijenio ga je mladi Nigel Spink, koji je postao junak večeri. Unatoč tome, Rimmer je zaslužio drugu medalju, stvorivši nevjerojatnu priču: osvojio je dva naslova prvaka Europe, a da nijedno finale nije odigrao do kraja.

Oproštaj od legende

Nakon odlaska iz Ville 1983., karijeru je nastavio u Swansea Cityju, a nakon epizoda na Malti i u Luton Townu, posvetio se trenerskom poslu. Vijest o njegovoj smrti pogodila je sve klubove za koje je nastupao. "Duboko smo ožalošćeni viješću o smrti osvajača Kupa prvaka Jimmyja Rimmera", objavila je Aston Villa. Slične poruke sućuti uputili su i Manchester United i Arsenal. Bivši suigrač Alex Stepney napisao je: "Jako tužna vijest, počivaj u miru Jimmy." Rimmer će ostati zapamćen kao profesionalac čija je karijera, obilježena uspjesima i nesvakidašnjom sudbinom, zauvijek upisana u povijest.